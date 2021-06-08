Konutların 25 yıllık gazı hazır



HAKKIMIZ VAR

Arıklı, GKRY'nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11'inde Türkiye ile KKTC'nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle 'One minute' dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med'in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiye'siz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi."



TÜRKIYE ENERJİ DEVLETİ HALİNE GELİYOR

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz" dedi. Şahbazov, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. Bu yılki zirvenin "Türkiye'nin enerjisi" başlığı ile düzenlendiğini hatırlatan ve bunun anlamlı olduğunu vurgulayan Şahbazov, "Çünkü Türkiye'nin enerjisi büyük bir coğrafyayı aydınlatmakta, güvenlik, istikrar, barış, gelişme ve kalkınma temin etmektedir" ifadesini kullandı.



STRATEJİK ÖNEMDE

Bakan Şahbazov, salgın çalkantısı ile karşı karşıya kalan enerji sektöründe değişiklikler yaşandığını, dünya ülkelerinin maliyetsiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini belirterek, "Pandemi sonrasındaki dönemde enerji sektöründe yeni yaklaşımlar gerekiyor. Burada da Türkiye'nin vizyonu bölge için stratejik önem kazanmaktadır" diye konuştu. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel işbirliği sürecinde aktif ve kilit aktörler olduğunu vurgulayan Şahbazov, "Türkiye, Karadeniz'de zengin doğal gaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye'nin enerji gücünü artıracak bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de açık bir şekilde destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



150 YILDIR GERİLEMEYEN SEKTÖR

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, enerji sektörünün, son 150 yıldır hiç gerilemeyen ve önemi her geçen yıl artan bir ekonomik alan olduğunu belirterek, "Stratejik bir gündem maddesi olarak, artık ülkeler ve şirketler arası rekabette ilk sırayı alıyor. Enerji, ekonomik büyümedeki önemli rolü ile kalkınma programlarının vazgeçilmez bir unsuru oldu. Enerji politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma planlarının bütünleşmiş bir parçası haline geldi" dedi. Enerji sektöründeki sürdürülebilirlik, verimlilik ve ehliyet gibi kavramların tüm dünya ülkeleri için daha önemli hale geldiğine işaret eden Gebeş, "Ülkemizin 2023 Kalkınma Planı dâhilinde devletimizin enerji sektörünün gelişimine yönelik yapmış olduğu çalışmalara bakacak olursak çok yol aldığımızı görüyoruz" diye konuştu.