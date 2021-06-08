Konutların 25 yıllık gazı hazır

Karadeniz'de 1 yıl içerisinde piyasa değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden Türkiye, bir yandan enerjide oyun kurucu haline gelirken, diğer yandan kendi ihtiyacını da karşılayarak cari açığı önemli ölçüde azaltacak.
Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi.
VERİLER TEYİT EDİLDİ
Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Apara Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 Kuyusu'nda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından üretim ve mühendislik çalışmaları için veri toplamak amacıyla Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularını açtığını hatırlattı. Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna-1'deki verileri teyit ettiğini aktardı.
1 YILDA 3 ÖNEMLİ KEŞİF
Dönmez, bölgede 10 bin kilometrekarelik alanda sismik çalışmaların da yapıldığına işaret ederek, Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda bulunan Amasra-1 Kuyusu'nda 2 ay önce sondaja başlandığını ve kuyuda 135 milyar metreküp gaz keşfedildiğini söyledi. Türkiye'nin Karadeniz'de bir yılda üç önemli keşif gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını kaydetti.
TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE
Dönmez, bu keşiflerle Türkiye'nin doğal gazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna ilerlediğine dikkati çekerek, "Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız. Amasra-1 Kuyusu'nda Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda çalışıldı. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız" dedi.
İLAVE REZERVLER BULABİLİRİZ
Karadeniz'deki kaynak yapısına hakim olduklarına dikkat çeken Dönmez, "Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız" diye konuştu. 540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük doğal gaz üretimi yapılabileceği bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu rakam konutlarda tükettiğimiz doğal gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor" dedi.
DOĞU AKDENİZ'DE 8 SONDAJ
Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Dönmez, bugüne kadar bölgede 8 sondaj yapıldığını ve bazı sondajlarda olumlu işaretler alındığını vurgulayarak, "Ümidimizi koruyoruz. Olumlu sinyaller aldığımız saha var, orada yeni kuyu açmamız gerekiyor. Yavuz Sondaj Gemimiz şu an uzun dönemli bakım çalışmasında. O bittikten sonra da inşallah orada tekrar sondajlara başlayacağız" diye konuştu. Dönmez, Mısır ile deniz yetki paylaşım anlaşması yapılması durumunda bunun her iki ülkenin de menfaatine olacağını söyledi.
YEKA'DA ORTALAMA FİYAT 22-23 KURUŞ
Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini giderek büyüttüğünü ifade ederek, 2030'a kadar 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgâr kapasitesini devreye almak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları gerçekleştirdiğini söyledi. Son olarak yapılan güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarında kilovatsaat başı ortalama fiyatın 22-23 kuruş olduğunu belirten Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı rüzgâr ve bin megavatı güneş olmak üzere YEKA yarışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.
10 KURUMA ÖDÜL VERİLDİ
İklim değişikliği ve çevre, sürdürülebilir finansman, dijitalleşme ve yenilikçilik, enerji verimliliği, yatırım ve toplumsal fayda alanlarında gerçekleşmiş projelerin değerlendirmeleri sonucu finale kalan 10 kurum ödüllerini Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in elinden aldı.
AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR HAMLE YAPILAMAZ
Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin tamamının Türkiye'yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye'yi nasıl faydalandırmayız, nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler" dedi. Başbakan Yardımcısı Arıklı, bölgede bulunan 7 ülkenin de 1.5 trilyon dolarlık tahmini yer altı kaynaklarında hak iddia ettiğine vurgu yaptı.
HAKKIMIZ VAR
Arıklı, GKRY'nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11'inde Türkiye ile KKTC'nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle 'One minute' dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med'in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiye'siz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi."
TÜRKIYE ENERJİ DEVLETİ HALİNE GELİYOR
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz" dedi. Şahbazov, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. Bu yılki zirvenin "Türkiye'nin enerjisi" başlığı ile düzenlendiğini hatırlatan ve bunun anlamlı olduğunu vurgulayan Şahbazov, "Çünkü Türkiye'nin enerjisi büyük bir coğrafyayı aydınlatmakta, güvenlik, istikrar, barış, gelişme ve kalkınma temin etmektedir" ifadesini kullandı.
STRATEJİK ÖNEMDE
Bakan Şahbazov, salgın çalkantısı ile karşı karşıya kalan enerji sektöründe değişiklikler yaşandığını, dünya ülkelerinin maliyetsiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini belirterek, "Pandemi sonrasındaki dönemde enerji sektöründe yeni yaklaşımlar gerekiyor. Burada da Türkiye'nin vizyonu bölge için stratejik önem kazanmaktadır" diye konuştu. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel işbirliği sürecinde aktif ve kilit aktörler olduğunu vurgulayan Şahbazov, "Türkiye, Karadeniz'de zengin doğal gaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye'nin enerji gücünü artıracak bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de açık bir şekilde destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
150 YILDIR GERİLEMEYEN SEKTÖR
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, enerji sektörünün, son 150 yıldır hiç gerilemeyen ve önemi her geçen yıl artan bir ekonomik alan olduğunu belirterek, "Stratejik bir gündem maddesi olarak, artık ülkeler ve şirketler arası rekabette ilk sırayı alıyor. Enerji, ekonomik büyümedeki önemli rolü ile kalkınma programlarının vazgeçilmez bir unsuru oldu. Enerji politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma planlarının bütünleşmiş bir parçası haline geldi" dedi. Enerji sektöründeki sürdürülebilirlik, verimlilik ve ehliyet gibi kavramların tüm dünya ülkeleri için daha önemli hale geldiğine işaret eden Gebeş, "Ülkemizin 2023 Kalkınma Planı dâhilinde devletimizin enerji sektörünün gelişimine yönelik yapmış olduğu çalışmalara bakacak olursak çok yol aldığımızı görüyoruz" diye konuştu.