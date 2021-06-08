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Giriş Tarihi: 8.6.2021

’da balıkçıya 2.900 TL destek

Marmara’da balıkçıya 2.900 TL destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da deniz salyasından (müsilaj) etkilenen balıkçılara verilen desteğin iki katına çıkarılacağını belirterek, "1.000 lira olan küçük balıkçı desteğimizi şimdi 2.000 liraya çıkartacağız. Marmara özelinde 1.450 lira olan desteği 2.900 liraya çıkartacağız" dedi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Pakdemirli, müsilaj sorunun çözümüne ilişkin "Hayalet ağların temizlenmesi son derece önemli. Sudaki azot ve fosfor miktarı artınca planktonlar oluşuyor. Planktonların sayısı artınca da bu salyalanma oluyor. Hamsinin sayısı artarsa Marmara'da bu biraz azalır veya midye. Midye çiftliklerini biraz daha artırabilirsek, Marmara'da bunların sayısı azalacak" dedi.
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Marmara’da balıkçıya 2.900 TL destek
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