Pandemi tasarruf bilincini yükseltti

Katılım Emeklilik
, pandemi döneminde sigortaya yönelik algıyı ölçmek için 'Sigorta Okuryazarlığı Araştırması' yaptı. 2018'in ardından ikincisi gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılımcıların yüzde 83.7'si pandemi öncesi para biriktirmiş olmayı dilerken, tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor" dedi. 804 kişiyle gerçekleştirilen çalışmaya göre keşke pandemi döneminden önce daha fazla para biriktirmiş olsaydım diyenlerin ardından ikinci sırada yüzde 55.7 ile yazlık ev almış olmayı dileyenler geliyor. Bunu yüzde 40.5 ile işsizlik sigortası yaptırmış olmayı dileyenler takip ediyor.