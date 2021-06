Tekstil her yıl 25 milyar dolar döviz kazandırıyor

Türkiye'de sürdürülebilir pamuk üretimini yaygınlaştırarak ilgili taraflar için ortak fayda sağlanmasına hizmet eden İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), 2013 yılından bu yana İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı'nın Türkiye'de gelişimi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'de İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı'nın yürütülmesinden sorumlu kurum olduklarını belirten İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Başkanı Leon Piçon, Bu sorumluluğun yanında pamuk üretimde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla farklı yörelerde çeşitli konularda projeler ve iş birlikleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Piçon, "IPUD olarak, bu yıl da Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile proje iş birliği başlattık" dedi.

EBRD ve IPUD iş birliği çerçevesinde Türkiye'de İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarının altını çizen Piçon sözlerini şöyle sürdürdü; "Proje kapsamında 2021 pamuk üretim sezonunda, İyi Pamuk (Better Cotton) standardında üretim yapan çiftçileri, bu süreçte önemli görevler üstlenen uygulama ortaklarını, onların ziraat mühendislerini ve İyi Pamuk (Better Cotton) işleyen çırçır işletmelerini hedefleyen faaliyetleri altı ana başlıkta yürüteceğiz. Toplam dört arazide toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme, tuzak bitki ekimi ile pestisit kullanımlarının azaltılması, toprak nemi takibi ve sulama miktarının optimize edilmesi, hasada yardımcı kimyasalların doğru uygulanması gibi konularda pilot çalışmalar yapılacak. Pilotlar, kurulacak iklim istasyonu ve erken uyarı sistemi gibi yenilikçi ve akıllı tarım yöntemleriyle desteklenecek. İyi Pamuk (Better Cotton) sistemindeki çiftçiler için sürdürülebilir pamuk üretimi ile ilgili teknik eğitim materyalleri hazırlanacak ve çiftçilere teknik konularda destek veren ziraat mühendisleri sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda eğitilecek. Yereldeki İyi Pamuk (Better Cotton) uygulama ortakları doğal kaynakların (su, toprak, biyoçeşitlilik) haritalanması ve sürekli ilerleme planı tasarımı konusunda teknik olarak desteklenecek. İyi Pamuk (Better Cotton) çırçır işletmeleri lif kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği, izlenebilirlik, süreç yönetimi konularında eğitilecek ve toplam on çırçır işletmesine bire bir teknik destek ve danışmanlık verilecek. Beraberinde sahada veri toplama ve haritalama konusunda dijital çözümlere ilişkin bir bilgi teknolojileri araştırması yürütülecek."

İYİ PAMUK ŞART

2020-21 pamuk sezonunda Türkiye'deki İyi Pamuk (Better Cotton) üretiminin, toplam üretimin yaklaşık % 10'u olduğunu belirten IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, ''İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı'nın her aşamasını kapsayan bu proje ile sahadaki uygulamalarımızı daha da derinleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tekstil ve Hazırgiyim ihracatında tedarikçilerin İyi Pamuk (Better Cotton) talepleri her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor. 2022 yılından itibaren ihraç ürünlerinde karbon vergisi gündeme gelecek. Bizim de bu sürece kendimizi hazırlamamız gerekiyor'' tespitinde bulundu.

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürütülen iş birliğinin Türk pamuk, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin sürdürülebilir üretim yapmasına da katkısı olacağını belirten Piçon, "Markaların alım tercihleri sürdürülebilir standartlarda üretilen pamuklardan yana. Hem çevresel, ekonomik ve sosyal katkısından dolayı hem de Türk sanayicisinin dışa bağımlılığını azaltmak için sürdürülebilir pamuk üretiminin ülkemizde de yaygınlaştırılması çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.