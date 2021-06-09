1915 Çanakkale Köprüsü, Boğazların Eiffel’i olmaya aday

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer; tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölge ekonomisine katkılarını değerlendirdi.

Aydeğer, "318 metre yükseklikteki 1915 Çanakkale Köprüsü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi 300 metrelik Eiffel Kulesi'nden daha ihtişamlı, cazibesi ve hikâyesi ile çok daha güçlü. Hayata geçmesi planlanan panoramik seyir terasları; Asya ve Avrupa'yı içine alan, bir yandan Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada, diğer yanda Lâpseki ve Çanakkale manzarası ile macera severlere olağanüstü bir deneyim sunacak. Şuan yatırımcı firma ile Ak Parti Milletvekilimiz Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'nun görüşmeleri devam ediyor. Çanakkale'de turizm potansiyelini artırmak adına bu girişim tarihi bir fırsat " dedi.

Köprü'ye panaromik seyir teraslarının kazandırılmasıyla Avustralya'daki Harbor Bridge'ye rakip olacak.

TURAN'A TEŞEKKÜR

1915 Çanakkale Köprüsünün ayaklarının turizme açılmasının Türkiye ve Çanakkale turizmi için eşsiz bir fırsat olduğunu söyleyen ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, "Bu çalışma bölge turizmine çok önemli bir değer katarken tüm dünyada 'ölmeden yapılması gereken' sıra dışı bir deneyim sunacaktır. Köprünün turizme kazandırılması Çanakkale ve biz turizmciler açısından çok önemli. Dünyada bu konuda birçok örnek var. Avustralya'daki Harbour Bridge; tırmananlara eşsiz bir manzara sunuyor. Çanakkale Köprüsü'de 118 metre yükseklikte Çanakkale'nin kültürel ve tarihi dokusuna uzanan bir yolculuğa çıkma fırsatı sunacak. Konuyu gündeme getiren Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan'a ÇATOD olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.

BÖLGE EKONOMİSİ ŞAHLANACAK

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü birçok ilki de beraberinde getireceğini söyleyen Armağan Aydeğer, konuşmasını şöyle tamamladı. "Ülkemiz ve Çanakkale turizmi açısından çok önemli bir değer yaratacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre 2 ayak arası açıklığı ile dünyanın bu alandaki en uzun köprüsü unvanına sahip. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya karayolu trafiğinde zaman ve mesafe konusunda büyük avantajlar sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale İstanbul arasındaki mesafeyi 2,5 saate düşürürken, özellikle Balkan coğrafyasından ve Avrupa'dan gelen araç trafiğinin öncelikli geçiş noktası olacaktır. Bunun yanı sıra birçok sektöre sağlayacağı lojistik avantajları nedeniyle önemli katkı sağlayacak.