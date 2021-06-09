Bakü-Tiflis-Kars hattı 1 milyon tonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ton yük taşıması gerçekleştirildiğini bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefiyle hayata geçirdikleri mega projeler sayesinde geniş bir hinterlanttaki taşımalarda ülkenin söz sahibi olduğunu söyledi.
BTK Demir Yolu Hattı
ve Demir İpek Yolu
olarak bilinen Orta Koridor üzerinden yapılan taşımaların yukarı doğru bir ivme kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın faaliyete geçtiği günden bugüne 16 bin 279 vagonda 19 bin 646 konteynerle 1 milyon 7 bin ton yük taşıması gerçekleştirildi. Bu taşımaların 6 bin 814 vagonda 8 bin 377 konteynerle 393 bin tonunu ihracat, 9 bin 465 vagonda 11 bin 269 konteynerle 614 bin tonunu ise ithalat taşımaları oluşturdu" dedi. Karaismailoğlu, ithalat taşımaları içinde transit taşımaların önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, ihracat, ithalat ve transit yüklerin en akıcı ve en ekonomik şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla altyapı, teknik ve gümrük işlemleri bakımından, önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdıklarını, bu hattın, dünyanın birçok üretim ve tüketim merkezi arasında güçlü bir ağ kurduğunu dile getirdi.