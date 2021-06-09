Giriş Tarihi: 9.6.2021

Cep telefonlarına 7 yıl şartı BARIŞ ŞİMŞEK

7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak