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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , mayıs ayına ait nakdi ücret ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Bilgin açıklamasında, "Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderen Bilgin, Türkiye'nin, salgının neden olduğu yaraların sarılması için tüm kaynakları seferber ettiğini ve salgınla mücadelede dünyada rol model olduğunu vurguladı.
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Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
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