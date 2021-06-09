Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, mayıs ayına ait nakdi ücret ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Bilgin açıklamasında, "Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT
aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderen Bilgin, Türkiye'nin, salgının neden olduğu yaraların sarılması için tüm kaynakları seferber ettiğini ve salgınla mücadelede dünyada rol model olduğunu vurguladı.