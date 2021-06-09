Milli Teknoloji Hamlesi hız kazanıyor: Dünya F-35'leri değil savaşan Türk İHA'larını konuşacak!





"TÜRK SİHA'LARI AVRUPA SEMALARINDA UÇMAK İÇİN GÜN SAYIYOR"



Bakan Varank şöyle devam etti:



"Sanayi ve teknoloji ekosistemimizi bu dönüşüm sürecinde desteklerken, ileri teknolojilerde lider ülke olmak için de her alanda vites yükseltmiş durumdayız. Hamdolsun bugün Türk mühendislerinin geliştirdiği Türk SİHA'ları Avrupa semalarında uçmak için gün sayıyor."



Türkiye'nin Otomobili projesini ilan ettikleri sektörden kendilerine eleştiri geldiğini aktaran Bakan Varank, "Doğuştan elektrikli, otonom bir otomobil için çok erken içten yanmalı motorlara önümüzdeki günlerde yatırım gelecek. Siz çok erken bu işe başlıyorsunuz dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada dünyada otomotiv endüstrisi geç kaldığının farkında ve bu yatırımlarını çok hızlandırmış vaziyette" dedi.