Pandemiye rağmen 2 milyarlık dev yatırım

Tahincioğlu
Gayrimenkul, pandemiye rağmen yatırımlarında hız kesmiyor. İstanbul Çengelköy
'de 1 milyar lira yatırım değerine sahip Nidapark Çengelköy
'ün temel atma işlemini gerçekleştiren Tahincioğlu, yıl sonuna kadar Göcek projesini de başlatmayı hedefliyor. Öngörülen yatırım haritasına göre, şirketin yıl bitmeden muhtemel iki yeni projeye daha başlaması planlanıyor. Bu sayede 2021 yılında 2 milyar lirayı aşan yeni yatırımı gündeme alacağı ifade ediliyor. Nidapark Çengelköy projesinin temel atma töreninde konuşan Tahincioğlu Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu
, "Pandemi etkisi sürüyor ve ne yazık ki planlamalarımızı da etkiliyor. Temkinli olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.
Projenin 36 bin 500 metrekarelik alanda hayat bulacağını anlatan Özcan Tahincioğlu, yatay mimari ve geniş yeşil alan planlamaları yaptıklarını söyledi. Tahincioğlu, "Projemiz arazisi üzerinde biri 300-350 yıllık, diğeri 150 yıllık olduğu tahmin edilen iki adet kızılçam ağacı var. Yeri geldi binaların yönü, yeri geldi tüm tasarımda ağaçlara göre plan yapıldı. Ayrıca yine iki adet tarihi yapı var. Bunların da aslına uygun şekilde restoresini yapacağız" dedi.
METREKARESİ 25 BİN LİRA
Projede metrekare satış fiyatları 25-28 bin lira arasında iken, daire fiyatları ise 2 milyon 990 bin liradan başlıyor. Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakma, "5'er katlı 12 blokta 207 konutun yer aldığı butik projede 2+1'den 5.5+1 dubleksten oluşan farklı daire seçenekleri yer alıyor. Ön satış döneminde projenin yüzde 25'ini sattık. İki tane kampanyamız var. Birinde 36 ay sıfır faiz, diğerinde ise 60 ay 0.69 vade farkıyla masrafsız, kendi finans imkanlarımızla seçenek sunuyoruz" dedi.
YENİ ETAPLAR YOLDA
Bu yıl bitmeden yeni projelerin ve yeni firmaların yatırımlarını açıklamaya devam edeceklerini anlatan Özcan Tahincioğlu, Tahincioğlu Yönetim Hizmet ve Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık firmalarına yenilerini ekleyeceklerini söyledi. Mevcut projelerinde ise yeni etapların satışa çıkarılacağını kaydeden Tahincioğlu, "Tahincioğlu, Nidapark İstinye
projesinin yeni etabı Nidapark İstinye Vadi ön satışa çıkıyor. Nidapark Küçükyalı'da 1. faz satışları çok kısa sürede tamamlanan dükkanların 2. fazının ön satışına da başlayacağız. Dükkanlara 60 ay 0 vade farkı ve 1 yıl ötelemeli banka kredisiz sahip olunabilecek" dedi.