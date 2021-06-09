Giriş Tarihi: 9.6.2021

Sigortacılık uygulamalara giriyor

Gelişmiş sigortacılığı olan ülkelerde sıkça kullanılan açık sigortacılık uygulamaları, Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlıyor. Telekomdan, e-ticarete ve enerjiye kadar her alanda sigorta ürünleri vatandaşın olduğu yere gidip o anki ihtiyacını karşılayacak bir yapıya bürünüyor