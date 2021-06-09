Sigortacılık uygulamalara giriyor

Türkiye'de bankacılık sektörünün -henüz istenilen düzeyde olmasa dauygulamaya geçirdiği açık bankacılık sisteminin benzerini sigortacılık sektörü de hayata geçirmeye başladı ve çeşitli işbirliklerine imza atılıyor. Henüz yasal mevzuatın yeterince hazır olmaması nedeniyle gelişmiş pazarların arkasında kalan sigortacılık sektöründe bazı uygulamalar hayata geçmeye başladı. Farklı sektörlerin uygulamalarının içine sigorta ürünleri de dahil edilmeye başlandı. Örneğin bir GSM operatörü ya da e-ticaret sitesi ya da banka uygulamasındaki kredi bölümü üzerinden sigorta ürünü satılabilecek.
TREND AÇIK SİGORTACILIK
Bu uygulamalarda öncülerden biri de Aksigorta. Dijitalleşme konusunda birçok yeniliğe imza atan firma son dönemde bu tür işbirliklerine ağırlık verdi ve Genel Müdür Uğur Gülen
, yenilerinin de geleceğini müjdeliyor. Gülen, "Açıkçası ben bu tarafa doğru genel bir trend olduğunu görüyorum. Şirketler genellikle kendi süreçlerinde dijitalleşiyor. Ancak son birkaç yılda vatandaşın diğer hizmet aldığı kurumlarla olan ilişkisi başka bir boyuta ulaştı. Sigortacılığın da bu sürece ayak uydurması gerekiyor. Hayatın bu kadar kolaylaştığı bir çağda sigortanın klasik yollarla ilerlemesi bence mümkün değil. Biz ortaklık sigortacılığı diyoruz buna. Normal koşullarda sigorta şirketleri müşteri bekleyen şirketler. Reaktif bir yapısı var. Müşteri sadece araç veya uçak bileti alırken sigorta ürünü öneriliyor. Müşterinin hayatına girip sigortayı teklif etme oranı çok az" dedi.
SÜPER APP GELİYOR
Müşterinin artık bütün kurumlarla farklı bir deneyimin içinde olduğunu vurgulayan Uğur Gülen, "Biz de örneğin Vodafone ile bir işbirliği yaptık ve telcosurance dediğimiz bir yapıyla ürün sunuyoruz. Bu örnekteki gibi Enerjisa ile enerjisurance, Teknosa ile teknosurance'ı sağlayacağız. Klasik ürünler değil bunlar. O an ne ihtiyacı varsa. Örneğin elektrik başvurusu yapacak birisinin DASK ihtiyacı var ve o an elektrik aboneliği sırasında yapabilecek sigorta işini" dedi. Kendilerinin de bir uygulama üzerinde çalıytığını belirten Gülen şöyle devam etti: "Burada amaç ürün satmak değil. Ancak tüm hizmetlerin tek çatı altında bulunabileceği, aynı zamanda risklerini de görüp onları da satın alabileceği bir yapı olacak. Bir anlamda sigortacılık alanında bir süper app olacak. Kısa bir zaman içinde duyuracağız."
SİBER TEHDİTLERDE CİDDİ BİR ARTIŞ VAR
Siber
güvenlikte KOBİ'lere yönelik bir ürün çıkardıklarını belirten Gülen, "Tehditler çok arttı, muazzam bir tehdit var artık. Saldırılar zaten vardı ama duyurulmuyordu. KOBİ'lere özel bir ürün çıkardık. Dünyanın en büyük reasürörü ile çalıştık. Binli rakamları geçemedik ama sattık. Banka tarafında da güzel bir ürün çıkardık. Dijital güvenlik paketi. Kimlik hırsızlığı sonucu kurumsal koruma ve kişisel kimlik hırsızlığı gibi alanları kapsıyor. Basit bir ürün. 40 bin kişi ve 10 milyon TL'ye yakın bir rakama ulaştık. Bu ürünü farklı dağıtım kanallarında yayma konusunda da düşüncelerimiz var" dedi.
PANDEMİ SİGORTAYI HATIRLATTI
Pandemi sürecinin sigortanın kıymetinin anlaşılması için oldukça iyi bir örnek olduğunu ifade eden Uğur Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020'de hayatımıza giren pandemi sürecini, hayatta karşılaşabileceğimiz risklerin anlaşılması açısından oldukça kıymetli buluyorum. Oldukça zorlayıcı olan bu süreç, toplumda risk bilincinin gelişmesi anlamında faydalı oldu. Bunun yansımasını en iyi şekilde sağlık sigortalarında görüyoruz. Elbette daha gidilecek uzun bir yolumuz var. Dönemsel olarak artış gösteren sağlık poliçelerinin, pandemi sonrasında da devam edeceğini düşünüyorum.''