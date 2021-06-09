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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Ulukartal Holding’de sular durulmuyor

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Ulukartal Holding’de sular durulmuyor
'ın da arasında bulunan 5 şirketin kurucusu Osman Önder Ulukartal'ı vefatının ardından ailede sular durulmuyor. Anne Kamile Oya Ulukartal, şirketlerdeki hisselerin baba tarafından oğulları Kadir Cenk Ulukartal'a muvazaalı bir şekilde devri nedeniyle hisselerin üzerinde ihtiyati tedbir konulması için İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Anne Ulukartal, oğlunun üzerine olan taşınmazları üçüncü kişilere devrettiğini belirterek, aynı akıbetin şirketteki payları üzerinde de yaşanmaması için, oğlunun sahip olduğu 5 şirketteki paylara ihtiyati tedbir koyulmasını talep etti. Mahkeme, Kadir Cenk Ulukartal'ın İntegral Menkul Değerler'in de arasında bulunan 5 şirkette bulunan hisselerinin yarısına ihtiyati tedbir kararı konuldu.
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Ulukartal Holding’de sular durulmuyor
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