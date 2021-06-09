Vakıfbank’tan dijital çek

Vakıfbank
, ticaretin kurallarını değiştiren VBanko Çek Dijital ile hız ve kolaylık getiriyor. Yasal sorumluluk tutarından daha fazlasının garanti altında olduğu VBanko Çek Dijital'de çeki alan, garanti tutarını ve geçerlilik tarihini mobil uygulamada QR kodu okutarak anında sorgulayabiliyor. Pandemi sürecinde işletme sahiplerinin tüm bankacılık işlemlerini uzaktan yönetmelerini kolaylaştıracak adımlar atan Vakıfbank, ticari mobil uygulamalarının alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor.
GARANTİ ALTINA ALINIYOR
Teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birleştiren 'VBanko Çek Dijital', güvenli ticaretin daha da hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine destek oluyor. Vakıfbank, VBanko Çek Dijital ile yasal sorumluluk tutarından daha fazlasını garanti altına alıyor, çeki alan ve keşide eden için dijital kullanım kolaylığı sağlıyor. Çeki alan kişi, Vakıfbank müşterisi olmasa dahi, karekodu okutarak garanti tutarını ve geçerlilik tarihini anında sorgulayabiliyor.
TİCARETTE GÜVENİ SAĞLIYORUZ
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol
, "KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimizle reel ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler üretiyoruz. Vakıfbank olarak çek karşılığını güvence altına alan VBanko Çek Dijital ile ticarette güven ortamını destekliyoruz. Çekteki garanti tutarı ve geçerlilik tarihini Vakıfbank müşterisi olsun olmasın herkesin kolayca mobilden sorgulayabilmesi, çek keşidecilerinin çeklerini mobilden esneklikle yönetebilmesi, ticari hayatı hızlandırarak ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.