Ağrı’da altın madeni için ilk temel atıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara Bölgesinde, uzun uğraşlar sonucu tespit edilen altın rezervlerinin tesis temel atma töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Koza Altın tarafından açılan Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Varank, 20 ton altın ve 3 buçuk ton gümüş rezervinin çıkarılacağı açıklandı. Varank, çıkarılacak madenlerin piyasa değerini ise 1.2 milyar dolar olarak açıkladı. Bakan Varank temel atma töreninde muhalefetin 'Temel Atmama' törenlerini de eleştirdi. Varank; ""Biz burada bir temel atma töreni yapıyoruz ama bildiğiniz gibi yatırım düşmanı muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu yatırım düşmanı muhalefet anlayışı İstanbul'da temel atmama törenleri yapıyorlar. Dünyada herhalde temel atmama töreni yapan başka bir ülke, başka bir yerel yönetici olmamıştı. Hatta şimdi işi biraz daha ileri taşıdılar. İstanbul'daki metro inşaatlarının üstüne de toprak döküp dolduruyorlar. Yatırım yapmamayı bırakın mevcut yatırımları baltalamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnanın bunların elinde olsa Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni su ile doldurup orayı havuz olarak kullanırlar. Ya da oraları patates deposu olarak kullanırlar" dedi.

TÜRKİYE, ALTINDA İLERLİYOR

Altın madenciliğinde Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu söyleyen Varank; "Türkiye'nin madencilik sektöründe kat ettiği mesafeyi gösteren en önemli hususlardan birisi bugün temelini atacağımız tesisin faaliyet alanı olan altın üretimi. Altın, kültürümüzün ve finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası. Gerek takı olarak gerekse yatırımlarımızda kullandığımız önemli bir maden. Elbette dünya ekonomisinin de hala en başat aktörü" diye konuştu.

GEÇEN YIL 42 TON ALTIN ÜRETİLDİ

Varank, sıfır üretim kapasitesiyle devraldıkları altın madenciliğini verdikleri destek ve teşviklerle 6 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan, 13 bin kişinin istihdam edildiği devasa bir sektöre dönüştürdüklerini, bugün dünyanın sayılı üreticileri arasında olduklarını söyledi. Bakan Varank, "2000'lerin başında 1 gram dahi altın üretemeyen Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Bizden önce Türkiye'nin altın ihtiyacı yüzde 100 ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2,4 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Tüm bu gayretleri de yeterli görmüyoruz. Sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

2022'DE İLK DÖKÜM GERÇEKLEŞECEK

Mollakaralar Tesisi ile ilgili konuşan Varank; "Uzun arama faaliyetleri neticesinde, bugün, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından önemli bir gelişme. Bulunan rezerv 0,92'lik tenör değeriyle ülkemizdeki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Şimdi yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız" Varank, tesisin, işletme döneminde doğrudan 500, dolaylı olarak ise 2 bin vatandaşa ekmek kapısı olacağını bildirdi. Tesisteki ilk altın döküm işleminin 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Varank, ilk altın dökümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını beklediklerini söyledi. Bakan Varank, hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan da arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, rezerv olarak daha büyük bir potansiyelin söz konusu olduğunu, bulunacak yeni rezervlerle işletme ömrünün 15-20 yıla ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ardından kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; bölge huzura kavuştukça yapılan yatırımların da hızla arttığını işaret ederek "Bugünlere gelmemizdeki en önemli etkenlerden biri elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlı duruşudur. Bu vizyonun yansımasını gördüğümüz alanlardan biri de hiç kuşkusuz enerji ve maden bağımsızlığımız oldu. Türkiye, artık kendi kaynakları, kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı ve en önemlisi de kendi hür iradesiyle bu tür yatırımları kimseye danışmadan, kimseden icazet almadan gerçekleştiriyor." dedi.

"MADENCİLİK GELİŞMENİN, BÜYÜMENİN TEMELİDİR"

Türkiye'nin resmi olarak altın üretiminin ilk kez 2001 yılında başladığını ve insanların buna şaşırdığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: "Düşünün ki üzerinde yaşadığımız Anadolu ve Mezopotamya topraklarında altın üretimi tarih öncesi çağlardan bu yana biliniyordu. Üretimi bu denli eskiye dayanıyor altın madenciliğinin bu topraklarda. Peki, daha sonra ne oldu da altın üretimi uzun bir süre durdu? Türkiye, altın üretimine neden bu kadar geç başladı? Aslında bu soruların cevabı 2002'den bu yana yaşadığımız değişimi de gösteriyor. Kendi doğal zenginliklerini bile çıkaramayan, belki de çıkarmasına müsaade edilmeyen bir Türkiye'den bugün kendi kararlarını alan ve uygulayan bir Türkiye'ye geldik, hamdolsun. Bugün insanoğlu daha konforlu bir hayatın izlerini sürüyor. Ancak çoğu kişi teknolojinin ulaştığı bugünkü noktanın altında madenciliğin yattığının farkında değil. Çevremizdeki her şey madenciliğin eseri. Bizler bu yüzden maden hayattır diyoruz. Bizler bu yüzden madencilik gelişmenin, büyümenin temelidir diyoruz."

BAKAN DÖNMEZ'DEN ÇEVRE HASSASİYETİ AÇIKLAMASI

Madencilik faaliyetlerinde çevre faktörüne de değinen Bakan Dönmez; "Yer altı zenginliklerini değerlendiremeyen ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamazlar. O yüzden bizim tek kaygımız var o da kendi zenginliğimizi en iyi şekilde değerlendirip sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretmek, sanayimizin ihtiyacını, önce yerli kaynaklardan karşılamak. Yerin üstü bizim için ne kadar değerliyse yerin altı da bir o kadar değerlidir. Yerin altını üstüne getireceğiz. Bugün dünyada madencilik hangi uluslararası standartlarda yapılıyorsa Türkiye'de de aynı standart ve kurallar çerçevesinde yapılıyor. Madencilik yapılacak alanlar, madencilik sonrası yapılacak iş ve işlemler kanunlarımızda açıkça yer alıyor. Madenler de bizim, çevre de. İkisinden de vazgeçemeyiz" dedi.

Temel atma törenine bakan Varank ve Dönmez'in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Koza Altın Genel Müdürü İsmet Demir de katıldı. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası katılımcıların butona basmasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.