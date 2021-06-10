‘Balık sadece kıyıda yakalanmıyor’

Müsilajın
balıkları zehirlediği iddiaları balıkçı esnafının satışlarını durma noktasına getirdi. İstanbul
'da balıkçılık yapan Mustafa Hödük, "Pandemi ile birlikte kontrolsüz avlanma ve sonrasında deniz salyası olayı balıkçılara büyük darbe vurdu" dedi. Deniz salyasının her yıl olduğunu iddia eden Hödük, "Balık kimyasal olarak etkilenip zehirlenmez. Balıklar sadece kıyıda yakalanmıyor açıkta da yakalanıyor" diye konuştu. Karaköy
Balıkçısı Kenan Demir ise balıkların kıyıdan 30-100 metre mesafede açıklarda yakalandığını belirterek, şöyle konuştu: "O yüzden deniz salyasından etkilenmesi mümkün değil. Vatandaşlar, gönül rahatlığı ile balık tüketilebilir. Denizin ve kıyıların kirliliğini balıklara yüklemesinler. Arıtmalar olsa bunlar yaşanmazdı. Bu sorumsuzluk balıkçılığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir."