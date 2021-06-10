BES’te büyüklük 183 milyar TL

Türkiye Sigorta Birliği'nin Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, "Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, Otomatik Katılım Sistemi'yle birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu" dedi.
Devletin 2013'ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yüzde 25 destek sağladığını hatırlatan Elvan, şöyle konuştu: "Geçen sene BES'e devletçe verdiğimiz katkı tutarı 5.1 milyar liraya ulaştı. Finansal sektörde bankacılığın payı yüzde 85'in üzerinde, sigortacılık sektörünün aldığı pay sadece yüzde 4.5 seviyesinde. Yapısal, gerekirse idari düzenlemelerle sektörün önünü açacak her türlü yapıcı adımı atmaya kararlıyız."