Emekli için yaşam boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay

İNTİBAKLA AYLIKLAR YÜKSELTİLDİ

Sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü genel artış oranlarının yanı sıra seyyanen zamlar verildi, 2006 yılından itibaren emekli aylıklarına ilave olarak et ödeme verilmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve diğer bağımsız çalışanlar arasında aynı prim ödeme gün sayısına sahip olup aynı tutarda prim ödeyenlerden aylıklarının bağlandığı tarihin farklı olması nedeniyle düşük aylık bağlananlar için intibak yapılarak aylıklarının yükseltilmesi sağlandı. Önceki yıl yasayla dosya bazında ödenecek aylıkların bin liradan az olmayacağı hüküm altına alındı ve söz konusu tutar geçen yıl Mart ayı itibariyle bin 500 liraya yükseltildi.