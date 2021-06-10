En iyi performans gösteren 4 kripto para birimi

Aşağıda listelediğimiz kripto para birimleri, piyasa çöküşünden sonra en iyi büyüme potansiyeline sahip kripto para birimleridir.

Kripto paralar her gün manşetlere çıkmaya devam ediyor. Son zamanlarda Çin'in kripto para kullanımını yasaklamasının ardından kripto para piyasası bu durumdan olumsuz etkilendi. Haber çıktığında tüm kriptolar kırmızıya döndü ve o zamandan beri toparlanma sürüyor. Piyasanın en iyi kripto kripto para birimi olan Bitcoin, %23'ten fazla düşüşle bu yılki en düşük değeri olan 30.415 dolara düştü.

En İyi Performans Gösteren Kripto Para Birimleri

O hâlde şimdi ortaya çıkan soru şu: Piyasa çöküşünden sonra yatırım yapmak için en iyi kripto para birimleri nelerdir? Bunu ölçmenin bir yolu piyasa değeridir. Piyasa değerine göre yaşadığımız olumsuz piyasa ortamından sonra hangi kripto para alınmalı? Hep birlikte inceleyelim!

Yazının kaleme alındığı tarihler dikkate alınarak incelemeler yapılmıştır.

1. Bitcoin (BTC)

Piyasa Değeri: 608.535.751.361,00$

Bitcoin'in fiyatı, 2017 yılından bu yana 1.000 doların altından 60.000 doların üzerine çıktı. Fakat özellikle ayı piyasasına girişle birlikte Bitcoin fiyatında bu aralar düşüşler gözlemlenmekte. Ayı piyasasının bu kadar uzun sürmesinin en önemli sebepleri arasında büyük hükûmetlerin Bitcoin'i nasıl düzenleyeceği ya da vergilendirme, madencilik gibi konulardaki düşüncelerinin piyasaya olumsuz olarak yansıması var. Ayrıca Elon Musk attığı tweetler ile piyasanın canına okuyabilir. Çok ünlü birisinin Bitcoin alımı ya da satımı da piyasa tarafından takip edilir ve Bitcoin buna göre hareketlenir. Ancak bu, hâlâ sahip olduğu devasa piyasa değerini görmezden gelmek için bir neden değildir.

Bitcoin'in bugünkü fiyatı 32.666,8 dolar.

2. Ethereum (ETH)

Piyasa Değeri: 285.544.453.802,00$

2020 ve 2021 boyunca Etherum'un fiyatı 200 dolardan yaklaşık 3.000 dolara yükseldi. Mayıs ayında kendi rekorunu kırdı ve geçen hafta düşmeden önce 2.800 dolara ulaştı. Ethereum market büyüklüğüne bakıldığında Bitcoin'den sonra 2. sırada gelmektedir. Bitcoin'e alternatif kripto para birimi olarak görülmesi, uzun vadeli yatırımlarda değerlendirilebilir. Piyasa değeri Bitcoin'e kıyasla düşük olsa da umut vadeden kripto para birimlerindendir.

Etherum'un bugünkü fiyatı 2.400 dolar.

3. Tether (USDT)

Piyasa Değeri: 62.212.337.132,00$

Tether, piyasada "stablecoin'lerin" lideri olarak biliniyor. Stablecoin olan Tether değeri, bir para birimine bağlıdır ve Tether için bu ABD dolarıdır. Yani bir Tether'in değeri her zaman 1 $ olacak ve Tether'de herhangi bir volatil söz konusu değildir.

4. Ripple (XRP)

Piyasa Değeri: 38.909.481.787,00$

Ripple, 2017 ve 2018'in çoğunda kullanılmazken 2020'de yalnızca 0,60 ABD doları değerine ulaştı. Piyasadaki çöküşten sonra Ripple'ın bugünkü fiyatı 0,8431 ABD doları.

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