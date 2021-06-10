Kanal İstanbul’da temel 26 Haziran’da atılacak

Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul
'da ilk köprü temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak temel ile ilk köprü Kuzey Marmara Otoyolu
bağlantılı olarak inşa edilecek.
Kanal İstanbul projesi
kapsamında Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak. Toplam 1.4 milyar dolar
a yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.
15 MİLYAR $'A MAL OLACAK
Kanal İstanbul'un köprüler dahil toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, yeni yapılacak iki barajla İstanbul'un su havzaları artırılacak. Bu kapsamda Kanal İstanbul projesinden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32.7 milyon metreküp olarak hesaplanırken, İstanbul'a yıllık toplam 1.8 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen projesi ile Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su Melen'den sağlanacak. Proje kapsamında yapılacak Balaban Barajı
'nın da devreye alınmasıyla da diğer alternatif su kaynakları sağlanacak.
7 YILDA TAMAMLANACAK
İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor. Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanları da yapılacak. Ayrıca, bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanları da inşa edilecek.
OLASI EN BÜYÜK DEPREME GÖRE TASARLANDI
20.75 metre derinliğe sahip olacak olan Kanal İstanbul'un 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlamaları yapıldı. ÇED raporunda böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı. Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı bulunmazken, kanala 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı
ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Kanal İstanbul kapsamında deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, bu ivme hesabına göre kanal tasarımı yapıldı.