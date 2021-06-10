Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kanal İstanbul’da temel 26 Haziran’da atılacak
Giriş Tarihi: 10.6.2021

Kanal ’da temel 26 Haziran’da atılacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kanal İstanbul’da temel 26 Haziran’da atılacak

Kanal için geri sayım başladı. Projenin ilk köprü temeli Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran’da atılacak. Toplam 15 milyar dolara mal olacak proje, 7 yıl içinde tamamlanacak

Asrın projesi olarak bilinen Kanal 'da ilk köprü temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak temel ile ilk köprü bağlantılı olarak inşa edilecek.
kapsamında Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak. Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.

15 MİLYAR $'A MAL OLACAK
Kanal İstanbul'un köprüler dahil toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, yeni yapılacak iki barajla İstanbul'un su havzaları artırılacak. Bu kapsamda Kanal İstanbul projesinden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32.7 milyon metreküp olarak hesaplanırken, İstanbul'a yıllık toplam 1.8 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen projesi ile Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su Melen'den sağlanacak. Proje kapsamında yapılacak 'nın da devreye alınmasıyla da diğer alternatif su kaynakları sağlanacak.

7 YILDA TAMAMLANACAK
İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor. Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanları da yapılacak. Ayrıca, bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanları da inşa edilecek.

OLASI EN BÜYÜK DEPREME GÖRE TASARLANDI
20.75 metre derinliğe sahip olacak olan Kanal İstanbul'un 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlamaları yapıldı. ÇED raporunda böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı. Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı bulunmazken, kanala 11 kilometre mesafeden ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Kanal İstanbul kapsamında deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, bu ivme hesabına göre kanal tasarımı yapıldı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanal İstanbul’da temel 26 Haziran’da atılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA