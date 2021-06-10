Müsilaj darbesi! Deniz ürünleri satışı % 70 düştü

Marmara
Denizi'nde ortaya çıkan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj gıda alışkanlıklarını da sarstı. Deniz ürünlerine olan ilgi çıkan haberler
in ardından azaldı.
Balıkçı tezgâhlarında satışlar yüzde 70 düştü. En fazla zararı ise midye satıcıları ve bu alandaki zincir restoranları yaşadı. Uzmanların "midye yemeyin felç kalırsınız" uyarılarının ardından gerek sokak satıcıları gerekse de restoranlarda satışlar durma noktasına geldi.
ÇİFTLİKLERE İLGİ ARTTI
Müsilajın deniz canlıları üzerindeki etkileri net şekilde bilinmese de endişeler sürüyor. Öte yandan eskiden deniz ve olta balığına olan ilgi de azaldı. Tüketiciler, tercihlerini kültür balıkçılığı olarak da bilinen deniz çiftliklerine kaydırdı.
Marmara'da balık çiftliği olmaması sebebiyle kendilerine olan ilginin arttığını doğrulayan Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, "Yaşanan durum gerçekten çok üzücü. Denizdeki besin tuzu kaldırabildiğinden çok fazla. Oksijen oranları da düşüyor. Görüntü olarak da insanlar musilajlar arasından çıkmış balıkları yemeyi tercih etmiyor. Balık tüketimi ve üretimi zamanla kültür balıkçılığına kayıyor. Marmara'da balık çiftlikleri bulunmuyor. Buradaki balıkçılık avlanma şeklindeydi. Umarız Marmara yeniden eski günlerine döner. Denizilerimizi en çok evsel ve sanayi atıkları kirletiyor" dedi.
YÜZDE 70 DÜŞTÜ
Deniz salyasının Marmara'yı kuşatması ile birlikte balıkçı tezgâhlarında da sıkıntı yaşanıyor. Satışların yüzde 70 düştüğünü ifade eden balıkçılar olayın psikolojik etkilerden kaynaklandığını ifade ediyor.
Henüz av mevsiminin başlamadığını, tezgâhlardaki balıkların geçen sezonun balıkları olduğunu aktaran balıkçılar, asıl sıkıntının av mevsiminin başlamasıyla yaşanacağını belirtiyor. Balıkçılar, sorun çözülmezse av mevsiminde balık da müşteri de bulmanın zor olacağı görüşünde.
TURİZMİ DE VURDU
Marmara Denizi
'nin turizm bölgeleri de endişeli. İstanbul
, Adalar
, Tekirdağ
, Çınarcık
, Bursa
, Erdek
de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Bölgedeki turizmcilerin verdiği bilgiye göre, çok sayıda rezervasyon iptal edildi. Müsilajın görüldüğü kıyılarda yazlık veya yatırım için ev alan, kiralamak isteyenler beklemeye geçti.
FİYATLAR KATLANDI
Tezgâhtakİ balık fiyatları da müsilajdan etkilendi. Özellikle deniz çiftliklerinden temin edilen balıkların fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanıyor.