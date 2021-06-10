Son dakika: Bitcoin düşecek mi? Kripto piyasada işler yeniden değişiyor

Son dakika... Kripto para piyasaları Bitcoin'deki hareketliliğe odaklanmış durumda. Nisan ayından bu yana sert düşüş yaşayan ve toparlanma çabaları fayda etmeyen Bitcoin 32 bin dolardan 37 bin dolara sert yükseliş gösterdi. Sosyal medyada büyük sevince neden olan yükseliş analistleri de heyecanlandırdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ise yükselişi tweetle taçlandırdı. Zhao yatırım tavsiyesi vermese de yatırımcılara bilinen bir yöntemi yol gösterici olarak sundu.
Zhao "Düşükten alıp yüksekten satmak istiyorsanız, işe yaraması için bir yerde düşük bir yere ihtiyacınız var. Finansal tavsiye değil" tweetini paylaştı.
Bitcoin'e karşı olan tutumlar ve kurumsal yatırımcıların büyük satışlarda bulunması olumsuzluklar artırıyordu. El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi haline getirmesinin ardından Bitcoin güç kazanmaya başladı. Kısa sürede 32 bin dolardan 37 bin dolara yükselen Bitcoin bir gecede yüzde 15'in üzerinde kazanç sağlamış oldu.
SATIŞLAR SÜRÜYOR
Geçtiğimiz ay tarihi yüksek seviyesi olan 4371 doları gören Ethereum sonrasında satış gördü ve 2100 dolar seviyesine kadar düştü. Tarihi zirvesinden yüzde 52 oranında gerilemiş olan Ethereum'da yükseliş ivmesi uzun süredir görülmüyor.
BEKLENTİ FRENLİYOR
Kripto paralara karşı sert tavır alınması ve devlet başkanları tarafından da eleştiriye konu olmaları nedeniyle regülasyonların katı olması bekleniyor. Bu nedenle yatırım yapanlar tedirgin davranmak durumunda kalıyor. Çin'in yasaklayıcı tutumu, İran'ın kripto para madenciliğini bir süreliğine yasaklaması, ABD Gelir İdaresi'nin 10 bin dolar ve üzerindeki kripto para hareketlerine yönelik yetki talebi istemesi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin'i sahtekarlık olarak tanımlaması güveni sarsıyor.
SON DAKİKA: 20 BİN DOLAR UYARISI HALA ENDİŞE SEVİYESİNDE
Stratejist Rich Ross ve analist Michael Purves, düşüşün devamı halinde 20 bin dolar seviyesinin kilit nokta olacağını ifade ettiler. Analist Edward Moya ise 30 bin doların aşağı yönlü kırılması halinde satışların ivme kazanacağını belirtti.