Son dakika: Dikkat! 'Gizli misafir' çıkabilir! Tek bir hataya bile yer yok...

TEK EKSİKLİKTE BELGE İPTAL



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Antalya, Burdur ve Isparta'da tesislerin denetimini yaptıklarını söyledi. Bölgelerinde kendilerine kayıtlı 129 tesisin olduğunu kaydeden Demirtaş, her ay belgelerin yenilendiğini söyledi. Kuralları ihlal edenlerin belgelerinin iptal edildiğini belirten Hasan Demirtaş, "Çok ciddi liste var. Otele girişinden çıkışına kadar her alan tek tek denetliyor. Müşteri içeri girdiğinde ateş ölçülmesiyle başlayan ve müşteri tesisi terk edene kadar her adımı tek tek izleniyor. Şezlong ayrımına kadar her adıma bakılıyor. Tek eksiklikte dahi belge iptal ediliyor. Bunun esnetilmesi söz konusu olamaz. O esnetilen noktadan belki bir bulaş yayılacak, bunu kimse göze alamaz" dedi.