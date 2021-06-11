200 ülkeye TL ile ihracat

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İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracatın yüzde 58 artarak 25.5 milyar liraya ulaştığını belirterek, "TL ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı" dedi.
6.335 FİRMA TERCİH ETTİ
Gülle, TİM'in ikili ticarette Türk Lirası
'nın kullanılmasını desteklemeye devam etmesinin, TL ile yapılan ihracatı ve ülke sayısını artırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Binlerce firma, ihracatta TL'yi tercih etti. TL ile yapılan ihracatta ocak-mayıs döneminde ise ilk 5 ülke sırasıyla 4.4 milyar lirayla Irak
, 1.75 milyar lirayla KKTC
, 1.72 milyar lirayla Almanya
, 1.36 milyar lirayla Suriye
ve 1.32 milyar lirayla İtalya
oldu. Mayıs ayında da TL ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 74 artışla 4,75 milyar liralık ihracat yapıldı. Ocakta 6 bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz." Salgının en zorlu dönemi olan 2020 yılında toplam 16 bin 217 firmanın ilk kez ihracat ailesine katıldığını anımsatan Gülle, "Bu firmalarımız toplam 955 milyon 615 bin dolar
lık ihracat yapma başarısı gösterdi" açıklamasında bulundu.