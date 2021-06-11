Bakan Karaismailoğlu’dan Ayvalık’a müjde

Altınoluk'ta balıkçı, Ayvalık merkezde ise gezi tekneleri olmak üzere 100'den fazla teknenin batmasına ve bölgede büyük hasara neden olan şiddetli fırtına sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye giderek yerinde incelemeler yaptı. İlk olarak Altınoluk'ta balıkçı esnafıyla bir araya gelen Karaismailoğlu, Balıkçıların dertlerini ve taleplerini dinledi. Sahil bölümünde gezerek incelemeler yapan Karaismailoğlu, teknesi batan esnafa yardım etmeyi sürdüreceklerini ve işlevsel bir barınak yapacaklarını söyledi.

"ARTIK GÜNDEMİMİZ AYVALIK"



Daha sonra Ayvalık merkezine geçen Bakan Karaismailoğlu, burada da fırtınadan tekneleri batan ve mağdur olan gezi teknesi sahipleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Karaismailoğlu, "Ayvalık'ta önemli bir afet yaşandı. Devlet olarak ilk günden itibaren mağdur olan esnaf ve vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu afetin yaralarını saracak ve unutturacak çok ciddi çalışmalar için büyük çaba harcıyoruz. İlk günlerde can suyu olarak önemli yardımlar yapıldı. Bu yardımlarımız devam edecek. Bu bölgeye çok modern ve işlevsel balıkçı barınakları ve gezi teknelerinin bağlanacağı güvenli ve sağlam yapılar inşa edeceğiz. Gereğini fazlasıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm ulaşım alanlarında olduğu gibi Deniz kısmında da önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak" dedi.