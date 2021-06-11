Bitkisel üretim destekleri 18 Haziran’da ödenecek

Yukarı Afrin Barajının açılış töreni için Kilis'e gelen Bakan Pakdemirli, Kilis Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin ödenmeye başlanacağını müjdeledi.

Bakan Pakdemirli, "Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya, hububat, baklagiller ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum, organik gübre destek ödemeleri, 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimize TC Kimlik numaralarına göre ödenmeye başlanacak. Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'ini yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız" dedi.