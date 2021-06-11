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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:51

Bitkisel üretim destekleri 18 Haziran’da ödenecek

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İBRAHİM GÜNEŞ
Bitkisel üretim destekleri 18 Haziran’da ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2.5 milyar liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran’dan itibaren çiftçilere ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Yukarı Afrin Barajının açılış töreni için 'e gelen Bakan Pakdemirli, Kilis Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin ödenmeye başlanacağını müjdeledi.

Bakan Pakdemirli, "Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya, hububat, baklagiller ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum, organik gübre destek ödemeleri, 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimize TC Kimlik numaralarına göre ödenmeye başlanacak. Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'ini yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız" dedi.

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Bitkisel üretim destekleri 18 Haziran’da ödenecek
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