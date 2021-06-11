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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Doğal afetler son 20 yılda 3 trilyon dolar zarar verdi

Doğal afetler son 20 yılda 3 trilyon dolar zarar verdi
ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin 6'ncısı, "Karbon Nötr Gelecek" başlığıyla gerçekleştirildi. , , , ve sponsorluğundaki webinarda konuşan Mukim Temsilcisi Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Kovid- 19 pandemisinin iklim krizinin potansiyeli ve doğuracağı sonuçlarla ilgili bir ön gösterim olduğunu söyledi.

"Son 20 yılda çok sayıda doğal afet yaşandı" diyen Khojimatov, bu afetlerden 20 milyon kişinin etkilendiğine ve 3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığına dikkat çekti. Ekonomik refahı sağlarken yeni neslin geleceğini muktedir kılmanın önemini vurgulayan Khojimatov bu bağlamda geleneksel olanın ötesinde, çok paydaşlı, yeşil ekonomiye ivme kazandıracak hem üretim hem tüketimde en sağlıklı yapıyı oluşturmak gerektiğinin altını çizdi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı da konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin uyum kapasitesinin güçlendirilmesi, politikalara entegrasyonun sağlanması, toplumun her kesiminde bu konuya ilişkin farkındalık oluşturulması ve az gelişmiş/ gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede kapasitelerine uygun finansal ihtiyaçlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taşkın, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş bir yıl yaşadık. Artık sıcaklık sanayi öncesi zamanlara göre 1,2 derece daha yüksek. Bilim insanları sıcaklığı 1,5 derece ile sınırlamak gerektiğini ifade ediyor. Fakat araştırmalar bu sınırın 2025'e kadar aşılma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu gösteriyor. Bu da tehlikeli sularda yüzdüğümüzü ortaya koyuyor" dedi.

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Doğal afetler son 20 yılda 3 trilyon dolar zarar verdi
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