Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman: Tarım 5.0'ı uygulamaya geçirmeliyiz

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman, tarımsal üretimde son teknolojilerin kullanımını öngören tarım 5.0 teknolojisine geçilmesi gerektiğini belirterek, buna ilişkin çalışma yapılmazsa ekmek fiyatının yakın zamanda 4 liraya yükselebileceğini söyledi.

GIDA FİYATLARI ARTIYOR

Dünya'nın tarımsal senaryoları öngörmek üzere simülasyonlar yaptığını ifade eden Ataman, "Bu çalışmalarda, sıcaklığın Türkiye'de 1,5-2 santigrat derece artacağı öngörülüyor. Bu olduğunda da Kanada, Çin'in ve Rusya'nın kuzeyinde daha önce tarım yapılamayan araziler, tarıma açılıyor. Tarıma açıldığında da bu ülkeler, normalde bizden ithal ettiği meyveyi ve sebzeyi kendi arazilerinde ekebiliyor. Nitekim bugün buğdayda bunu görmeye başladık. Böyle giderse meyve, sebze ve kabuklu yemiş pazarımızı yavaş yavaş kaybedeceğiz. Ayrıca, iç pazarda da kuraklık nedeniyle tahıl üretimimiz giderek düşüyor. Bu durumda da önümüzdeki 10 yılda Türkiye'de gıda fiyatları mecburen artıyor" dedi.

Çözümün 'tarım 5.0' teknolojisi olduğunu vurgulayan Ataman, "Tarımın geleceğinde 'Tarım 5.0'ı konuşmadığımız, önlemleri almadığımız sürece bundan 5-6 yıl sonra kendi kendimize yetemeyeceğiz. Yetsek bile fiyatlar o kadar yüksek olacak ki gıdaya erişim sorun olacak. Bu atılımları yapmadığımızda, bugün 50 kilogramı 160 liraya gelen buğdayın fiyatı daha çok yükselecek. Bugün 1,5 liraya aldığımız ekmeği 4 liraya almak zorunda kalabiliriz" uyarısında da bulundu.

ENTEGRASYON ŞART

Son 100 yıldır sadece 200 çeşit tarım ürününün kullanımda olduğunu da anlatan Ataman, "Beslenmenin de yüzde 70'ini buğday, mısır, pirinç, şekerpancarı, patates, domates gibi 20 çeşit ürün oluşturuyor. Bu 20 ürünün yarısını da beş ülke üretiyor. Bunlar tekeli belirliyor. Bu gidişe 'dur' demenin yolu; nasıl milli savunmada SİHA ürettiysek tarım teknolojilerinde de bunu yapmak. Yani bize tarım teknolojilerinde yeni Selçuk Bayraktarlar lazım. Kendi tarım teknolojilerimizi, tarım 5.0'a adapte edebilirsek o zaman kendi kendimize yetebiliriz. Ayrıca fındık, fıstık, incir ve kayısının fiyatını biz belirleyebiliriz" diye konuştu.

Söz konusu teknolojide sıcaklık, kuraklık, topraktaki vitamin ve nemin istatistiksel verilerin kaydedildiğini dile getiren Ataman, "Tarımla ilgili bilginin bir veri havuzunda depolanması, anlamlı bir bilgiye dönüştürülmesi ve kullanılması gerekiyor. Türkiye'de şu an 85 milyon adet tarımla ilgili araç-gereç var. Hiçbirinin birbiriyle entegrasyonu yok. Bu entegrasyonu sağlamak gerekiyor. Bunlar olduğu zaman tarımdaki maliyetler düşer. Maliyetler düştüğünde dünya tarımında söz sahibi oluruz" dedi.