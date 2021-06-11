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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük

Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük
Başkanı , Türkiye'nin savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, "İhracat için daha gidecek yolumuz var. Şu anda gerçekleşenler, gerçekleşmesi ihtimal olanların yanında aslında çok küçük rakamlar" dedi. İsmail Demir, "Şirketlerimiz tedbirler alarak üretime devam etti. Orada minimal süre uzatmaları verdik, bazı şartları göze alarak ama özellikle kritik alandaki çalışmaları hiç durdurmadık. Çünkü bu konu hayati önemi sahip. Hayati öneme sahip bir konuda da beklemek, durmak olmaz. Salgının etkisi oldu ama bunu en aza indirme konusunda sektör olarak oldukça başarılı bir sınav verildi" diye konuştu.
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Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük
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