Üretime artırılmış gerçeklik gözlüğü

KOÇ Holding'in girişim sermayesi yatırımlarını yöneten İnventram, giyilebilir artırılmış gerçeklik alanında yerli donanım ve yazılım ürünleri sunan tek şirket olan Augmency'ye yatırım yaptı. Prof. Dr. Hakan Ürey
tarafından kurulan Augmency, Cyclops HMD ürünü ile dünya pazarlarına açılmaya hazırlanırken, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında önemli bir pay almayı hedefliyor.
İDDİALI PROJELERE DESTEK
Augmency'e yapılan yatırımın ve geliştirdiği teknolojilerin anlatıldığı basın toplantısı Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu
, İnventram Genel Müdürü Cem Soysal
, Augmency Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Ürey'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, "Topluluğumuzun iştirakleri içinde yer alan İnventram, kuruluşundan itibaren dünya çapında fark yaratan, uzun soluklu, riskli ama elbette getirisi yüksek teknolojilerin şirketlere dönüşmesinde ve bu şirketlerin büyütülmesinde önemli katkılar sağladı. Bu şirketlerden bazılarını yurtdışında kurarak global ölçekte iddialı projelere destek oldu. Bu açıdan değerlendirdiğimizde İnventram'ın ülkemizin teknoloji ihracatçısı olma hedefinde de önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu hedefimize daha emin adımlarla ilerlemek ve yüksek teknoloji yatırımlarında global olarak daha fazla söz sahibi olmak için İnventram'ın hacmini büyütmeye karar verdik. İnventram, bundan sonra da Koç Holding'in girişim sermayesi yatırımlarını daha güçlü bir şekilde yönetmeye devam edecek" dedi.