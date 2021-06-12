Hayati Yazıcı açıkladı! Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılıyor

Derepazarı ilçe merkezindeki restoranda partisinin yöneticileri ile bir araya gelen Yazıcı, kentte devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile esnafı ziyaret etti.

Hayati Yazıcı, AA muhabirine, iki günlük Rize programı kapsamında Millet Bahçesi ve Organize Sanayi Bölgesini inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ile dünyaca ünlü Ayder Yaylası'ndaki yöresel mimariye özgü kentsel dönüşümün hızla devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, bunların çok değerli yatırımlar olduğunu ifade etti.

Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olacağının altını çizerek, "Çok etkin bir işlev görecek. Yılda 3 milyon yolcu taşıma kapasiteli bir havalimanı. Hem ulaşımı rahatlatacak hem de havalimanının tamamlanması ile bölgenin çok özgün coğrafi yapısı, yayla turizmi ve akarsuları itibariyle hem iç turizm hem dış turizm potansiyeli bakımından bölgeye büyük katkı sağlayacak. Bu yıl sonu inşallah hizmete açılacak." dedi.

"FAZLA GECİKTİRMEDEN AYDER'İN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ"

Ayder Yaylası'nın ise turizm için marka değer olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Kontrolsüz bir şekilde büyüyor ve gelişiyordu. Onun önüne geçildi." diye konuştu.

Yazıcı, çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından gerçekleştirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğrudan doğruya büyük projelerle ilgilendiğini, takip ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"TOKİ bir proje dahilinde Ayder'in güzelleştirilmesi, o kötü yapılardan arındırılması, doğa ile uyumlu şekli alacak içerikte bir proje için çalışmalara devam ediyor. Bir taraftan da inşa faaliyetleri devam ediyor, otopark ve oradaki konaklama üniteleri. İnşallah fazla geciktirmeden Ayder'in dönüşümünü sağlayacağız. Bir marka turizm merkezi olarak hem yerli hem dış turistlerin hizmetine sunacağız."

Hayati Yazıcı, Çayeli ilçesinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.