İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor

Avrupa
Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 10 Haziran Perşembe gününe ait uçuş 1106cO verilerini açıkladı. 16 bin 771 uçuşla 2020 yılı Eylül ayından bu yana Avrupa hava sahasındaki en yoğun perşembe günü yaşanırken İstanbul Havalimanı
da 686 uçuşla zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla 640 uçuşla Frankfurt
, 623 uçuşla Amsterdam
, 616 uçuşla Paris
Charles De Gaulle, 562 uçuşla Madrid
-Barajas havalimanları takip etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da ilk beş havalimanın ardından 503 uçuşla listenin 6'ncı sırasında yer aldı.