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Giriş Tarihi: 12.6.2021

zirvedeki yerini koruyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor
Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 10 Haziran Perşembe gününe ait uçuş 1106cO verilerini açıkladı. 16 bin 771 uçuşla 2020 yılı Eylül ayından bu yana Avrupa hava sahasındaki en yoğun perşembe günü yaşanırken da 686 uçuşla zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla 640 uçuşla , 623 uçuşla , 616 uçuşla Charles De Gaulle, 562 uçuşla -Barajas havalimanları takip etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da ilk beş havalimanın ardından 503 uçuşla listenin 6'ncı sırasında yer aldı.
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İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor
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