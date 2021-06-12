Trabzon Ticaret Borsası’nda işlem hacmi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB)' den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayındaki işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 oranın da artış gösterdi.

Geçen yılın aynı aylarında 1 milyar 647 milyon 616 bin TL' lik çeşitli ürün işlem görmüştü.

Borsada bu yılın 5 ayın da işlem gören ürünlerin 1 milyar 183 milyon 070 bin 671 TL' lik kısmını fındık satışları teşkil ederken, ikinci sırayı ise 458 milyon 555 bin 300 TL ile çeşitli gıda maddeleri aldı.

Borsada 2021 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında işlem hacmi: Kuru Meyveler (FINDIK) 1.183.070.671, Yaş Çay Yaprağı 15.717.314, Çeşitli Gıda Maddeleri 458.555.300, Hububat-Hububat Mamulleri 82.604.852, Canlı Hayvanlar 16.893.852, Ham Deri 160.270 tl olmak üzere toplam 1.757.002.259 tl gerçekleşti.