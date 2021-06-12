Turizm tesislerine 1.1 milyarlık erteleme

KAMU arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerinin borçları ertelendi. Pandemi döneminde hazine taşınmazları üzerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı
'ndan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi. Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor. Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 1.1 milyar lira tutarında borç ertelenecek. ANKARA