Yurdışından talep yağmuru var: Altın fiyatlarını geçti

YURTDIŞINDAN TALEP YAĞMURU

İbrahim Güler, kenger sakızının birçok faydası olduğunu ve yurt dışına da gönderdikleri belirterek, "Genelde şifalı ve insanlara çok faydalı olan bir sakız olduğu için çok talep oluyor. Yurt dışından şehir dışından da talep oluyor. Merkezde de çok çiğneyenler var. Diş sağlığı ve çene yapısıyla ilgili olan bütün hastalıklara bire bir. Damak rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları ve ağız içinde çıkan yaralara iyi geliyor. Salgıladığı nemli suyu çok şifalı. Çok faydası var. Yine mideye çok faydası var mide dostu bir sakızdır. Onun salgıladığı su mideye güzel bir sindirim, güzel bir rahatlatma meydana getiriyor. Bilindik en önemli şifaları bunlar. Geçmişten beridir vatandaşlarımız kullandığı için sakızın tecrübe edilmiş en büyük özelliklerinden biri de mikrop ve bakteri barındırmadığı için insanlarımız gayet doğal bir şekilde tüketiyorlar'' dedi.