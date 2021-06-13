100 milyar liralık tahsilat bekleniyor

Borçların yeniden yapılandırılması vatandaşa ve esnafa umut oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz "Bu af değil, kamunun alacaklarını taksitlendiriyoruz. Vergi, sigorta, belediyeemlak vergileri, trafik cezaları, araç bakımları, öğrenci kredileri gibi çok geniş kapsamlı. 100 milyar liralık tahstilat bekliyoruz" dedi. Demiröz şunları kaydetti: "Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum. Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var. Bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." Yasanın büyük bir çoğunlukla kabul edildiğine dikkati çeken Demiröz, "Teklif, HDP'nin çekimser oyu hariç diğer tüm partilerin evet oyu ile yasalaştı. Kamuoyunun büyük bir talebi vardı. Esnafın, öğrencinin, belediyeye, gümrüğe sigortaya borcu olanların hepsini ilgilendiren bir konuydu. Bazı konularda itirazlar olsa da sonuçta büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilerek yasalaştı" diye konuştu.
Hazine
ve Maliye Bakanlığı
'nın da yerli ve yabancı nakdi sermayelerde özel indirimler açıkladığına değinen Demiröz, "Ama bu yasa çok geniş kapsamlı, ben bütün ticaret erbabının kendisine bu yasada bir yer bulacağını düşünüyorum. Çünkü emlak
vergileri, Bağ-Kur, öğrenci kredileri bile burada var. Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum. Hem de kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim beklentim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde" dedi.
'ESNAF BU YASA ILE RAHATLADI'
Esnafın bu yasa ile rahatladığını belirten Demiröz, "Bu iş para almak için yapılmadı. Pandemiden etkilenen esnafımızın yanında son 5 yılda biriken birçok dosya var. Esnaf hep yasa çıktı rahatladık diye bakıyor. 5 lira olarak ödenecek bir rakam neredeyse 1.2 liraya kadar düşüyor ve 3 yılda ödeniyor. Böyle bir imkân her zaman ele geçmez" diye konuştu.