Ana üssümüz Türkiye Bir yere gitmiyoruz

Yıldız Holding
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dayısı Murat Ülker
'den devralan Ali Ülker
, grubun ana üssünün Türkiye
olduğunu, burada yatırıma devam edeceklerini söyledi. Ülker ile grubun büyüme stratejisini, yeniden yapılandırılan borçları, yurtdışı yatırımlarını konuştuk.
Geçen yıl başkanlık koltuğuna oturdunuz, ardından pandemi patlak verdi, nasıl geçti bu süreç?
Önümüzde büyük bir belirsizlik vardı ama 6 ayda pandemiyle yaşamayı da öğrendik. Hatta pandemide evlerde tüketim, özellikle atıştırmalık satışlarımız arttı. 2019'a göre yüzde 22 büyüyerek, 75 milyar TL ciro elde ettik. Bu yılın ilk çeyreğinde de ciroda hedeflediğimiz gibi çift haneli büyüdük. 1.25 milyar TL ihracat yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 15 büyüdük. Bu yıl da çift haneli büyüme hedefliyoruz.
2021'DE BEŞ BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Peki ya istihdam?
130'u aşkın ülkede, 65 bin çalışanımız var. Çalışanlarımızın 53 bini Türkiye'de, 12 bini yurtdışında. 2020'de pandemiye rağmen 6 bin kişi Türkiye'de, 1.500 kişi yurtdışında olmak üzere toplamda 7.500 yeni istihdam sağladık. Bu sene yeni istihdamın 5 bin civarında olacağını öngörüyoruz.
Yatırım yapacağınız yeni bir ülke var mı?
12 farklı ülkede, 21 fabrikamız var. Kendimizi global bir Türk şirketi olarak tarif ediyoruz. Güneydoğu Asya'yı düşünüyoruz. Malezya, Endonezya veya Filipinler'de şansımız olabilir. Yine Bangladeş büyük bir nüfusu olan bir ülke. Afrika'nın doğusuna bakıyoruz. Olmadığımız tek bölge Güney Amerika.
Üretim ve istihdamınızın ağırlıklı olarak Türkiye'de ama yatırımlarınızı yurtdışına yapıyorsunuz…
Bu eleştiriler tamamıyla haksız. Zaten yatırım ve istihdam rakamlarımıza baktığımızda bunu net olarak görüyoruz. Bunun haricinde en büyük işimiz İngiltere
'de. Orada fabrikalarımız olmakla beraber bizim ana üssümüz Türkiye.
PARA GÖTÜRMEDİK GETİRDİK
Yurtdışına para götürdüğünüz iddiaları için ne diyeceksiniz?
Japonya
'daki distribütörümüz Kataoka'nın işlerini 70 milyon dolar
a devralarak, ülkedeki ticaretimizi 500 milyon dolara yaklaştırdık. Kârlı bir iş haline geldi. Bu işi Koreli bir fona 1 milyar 330 milyon dolara devrettik. Komisyonlar, vergiler falan düştükten ve GODIVA'nın borçlarını da ödedikten sonra 800-900 milyon dolar bir para kaldı. Banka borçlarını da kapattık. Dolayısıyla Yıldız Holding'den Türkiye'den giden bir para ancak bankaların sendikasyona iştirak ettikleri para kadardır. Biz buradan parayı hiçbir şekilde transfer etmedik. Aksine bankalarla yaptığımız sendikasyon neticesinde GODIVA'nın Japonya ayağındaki hakları devrederek, 800 milyon dolar Türkiye'ye sıcak para girişi sağladık. United Biscuits'te de benzer bir yapı var.
Yurtdışında evlerinizin olduğu vs. söyleniyor…
Bizim yurtdışında bir yerlerde başka bir evimiz yok. Gittiğimizde otellerde kalıyoruz. Murat Bey'in evi varmış Londra'da ama kendisinin bundan haberi yok. Türkiye pasaportu dışında pasaportum yok.
Ama Pladis'in merkezi Londra'da…
Tüm atıştırmalık ürünlerimizi Pladis çatısı altında topladık. Pladis'in merkezi Londra'da. Zaman zaman bazı arkadaşlarla ziyaret ediyoruz, 'Aaa, Londra semalarında Türk bayrağı mı var?' diyorlar. Orası bizim için İngiltere'de bir Türk toprağı gibi. Uluslararası pazarlarda McVitie's, GODIVA, Jacobs gibi yabancı markalara sahip olmak bize bazı ülke ve coğrafyalara giriş kolaylığı sağlıyor. Pladis'in merkezi Londra olmakla beraber yüzde 100'ü Yıldız Holding'in.
BANKALARA 3.6 MİLYAR $ ÖDEDİK
Borç yapılandırmasında süreç nasıl ilerliyor?
2018'de 6.5 milyar dolarlık bir finansal rescheduling (yeniden planlama) yaptık. Biz yapılandırma yapmadık, vadelerimizi gözden geçirdik. Borcun tamamının vadelerini değiştirerek 10 yıllık bir yapılandırmaya gittik. Olağanüstü koşullara rağmen elde ettiğimiz yurt dışı gelirlerle 2018'den bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 3.6 milyar dolar ödeme yaptık. Geçen yıl haziranda bankalara dedik ki 'Bu kadar yüksek bir faizi ödememiz makul değil, piyasa çok değişti.' Faiz oranlarını tekrar gözden geçirerek yüzde 8'e sabitledik. Zaten o güne kadar da yüzde 22 ödemiştik. 2.5 milyar dolar grubun çok rahat taşıyabileceği kredi yükü. Yükümlülüklerimizi takviminden önce yerine getiriyoruz.
BU YAZ EKONOMİ CANLANACAK
Sizin gibi büyük grupların yapılandırma talebi, ekonomi ile ilgili negatif bir durum varmış hissi yaratıyor aslında… Yani ben geceleri çok rahat uyuyabiliyorum. Borcumuz varsa da karşılığı olduğu için. Murat Bey'in her zaman hayat felsefesidir o. 'Ben kara kaplı defter hesabı yaparım. Borcum, alacağım, varlığım toplar, çıkarır, bölerim denk ise rahat ederim' der. Sıkıntımız yok, işlerimiz de iyi gidiyor.
Bir işveren olarak sizin için yüksek faiz ne anlam ifade ediyor? Yüksek faiz yeni girişimlere, yeni yatırımlara engeldir. Türkiye çok daha fazla yatırım çekebilmeli. Dünyada çok fazla sıcak para var, bunu alabilmeliyiz. Bu güven ortamının en kısa vadede tekrar tesis edileceğini, pandemi efektinin ortadan kalkacağını ve bu yaz itibarıyla ekonominin de tekrar canlanacağını ümit ediyorum.
2 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAĞIZ
Yatırımda pandemide frene bastınız mı?
Geçen sene 800 milyon TL'si Türkiye'ye toplam 1.1 milyar TL yatırım yaptık. Son beş yılda Türkiye'deki yatırımlarımızın toplamı 3.8 milyar TL oldu. Globalle beraber bu rakam 6.2 milyara ulaştı. 2021'de 1.2 milyarı Türkiye'de olmak üzere, toplam 2 milyar TL yatırım planlıyoruz.
Ama bir yandan şirket satıyorsunuz…
Evet, biz imkân ve fırsatları değerlendiriyoruz. Ama sattığımız firmalar yurtdışına gitmiyor, fabrikalar taşınmıyor, hepsi yerinde.
DIŞARIDA YAŞAMA NİYETİMİZ YOK
Eleştiriler canınızı sıkıyor mu?
Biz asla şikâyet etmeyiz. İşimize bakarız, odağımızı kaybetmeyiz. Doğru olanı yaptığımız için vicdanımız rahat. Dedem Sabri Ülker bir göçmen olarak 9 yaşında Kırım'dan Türkiye'ye geliyor. Servetleri mal varlıkları geride kalıyor. Şunu söylerdi Sabri Bey, 'Evladım, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde okudum, bu ülkeye bizi kabul ettiği, vatandaşlık verdiği, okuttuğu ve iş imkânı fırsatı sağladığı için her zaman borcumuz vardır, bunu ödeyeceksiniz. Siz de bunu ödemekle mükellefsiniz!' Bizi bu ülkeden kovsalar dahi biz bu ülkeye hizmet etmeye mecburuz. Bizim dışarıda yaşamak gibi bir beklentimiz ve niyetimiz yok.
ABD'DE DÜKKÂN KAPATTIK
GODIVA'da süreç nasıl ilerliyor?
GODIVA'yı 5 milyar dolar ciro yapan bir şirket yapma hedefimiz devam ediyor. Şu anda Japonya'yla beraber bu rakam 1 milyar dolar civarında. Önemli pazarımız Amerika ile bir strateji değişikliğine gittik.
Nedir bu değişiklik?
Amerika'da alışveriş trafiği düşüyor. 400'e yakın mağazayı pandemide kapattık. Yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkardık. Online pazar satışımız yüzde 236 büyüdü.
DİNLENMEK İÇİN DAĞLARA KAÇARIM
Yoğun bir iş temposunda çalıştığını söyleyen Ali Ülker, "Dinlenmek için dağlara kaçarım. Misal bu hafta sonu Gerede'de dağın tepesindeydim, kamp kurduk" dedi.
TÜRKİYE ÖNÜ AÇIK
Bunun gördüğü dördüncü kriz olduğunu söyleyen 51 yaşındaki Ülker, "Türkiye krizlerle baş edebiliyor, insanımız çok dirençli. Sosyal dayanışma yüksek, herkes birbirinin elinden tutuyor. Bu zor günleri de atlatacağız. Şu dönemi de toparlarsak Türkiye'nin önü açık. Ben büyük bir risk görmüyorum" dedi.