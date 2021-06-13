Bakan Kurum'dan 'Öncesi, sonrası' paylaşımı! Müsilaj çalışmalarından güzel sonuçlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde, belediyeler ve valiliklerle birlikte sürdürülen müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.