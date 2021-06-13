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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:58

Bakan Kurum'dan 'Öncesi, sonrası' paylaşımı! çalışmalarından güzel sonuçlar

AA
Bakan Kurum'dan 'Öncesi, sonrası' paylaşımı! Müsilaj çalışmalarından güzel sonuçlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'ne kıyısı olan illerde sürdürülen temizleme çalışmalarının sonuçlarını içeren fotoğrafları paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , sosyal medya hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 'ne kıyısı olan illerde, belediyeler ve valiliklerle birlikte sürdürülen temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.

"İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız." ifadesini kullanan Kurum, Pendik ve Caddebostan, Tuzla Tersanesi, Yalova, Kocaeli Körfez ve Eskihisar, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir'deki kıyıların, temizlenmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı.

KOCAELİ KÖRFEZ

BURSA

ÇANAKKALE

TEKİRDAĞ

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Bakan Kurum'dan 'Öncesi, sonrası' paylaşımı! Müsilaj çalışmalarından güzel sonuçlar
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