Hurda plastik ithalatına yeni düzenleme geliyor

Geçen yıl haber ajansı AFP'nin, bu yıl BBC ile Greenpeace 'in "Avrupa'nın çöpü Türkiye 'ye getirildi" iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı 'nın hurda plastik ithalatına yasak getirmesi plastik sanayicilerini vurmuştu. Edinilen bilgiye göre Ticaret Bakanlığı hem sektörü hem de çevreyi koruyacak yeni bir düzenlemeyi tamamlamak üzere. Yeni düzenleme kapsamında şirket lisanslarının yeniden gözden geçirilmesinden, sermaye yeterliliğine kadar birçok yeni madde bulunuyor.Ayrıca yurtiçindeki hammadde teminine de öncelik verilecek. Yerli kaynaklara ulaşım kolaylaştırılacak. Türkiye'ye gelen plastiğin çöp değil hammadde olduğunu ifade eden plastik sanayicileri de yeni düzenlemeye odaklandı. Zira ani iptal yüzlerce fabrikanın bir anda üretimden düşmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili yeni düzenlemenin hem çevre hem de üretim anlamında bir fırsat olabileceğini belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Yeniz düzenlemeler sektör adına umut verici olabilir. Bu işi layıkı ile yapan ile yapmayanın ayrışması gerekiyor. Çünkü toplanan ve geri dönüştürülen plastik ambalajlar yepyeni ürünlere dönüşerek hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem çevreyi koruyor. Çevre hassasiyetimiz ve gelecek nesillerimizin sağlıklı bir ortamda yaşamaları, her türlü ticari kaygının mutlaka ötesindedir ancak çöp ile geri dönüşüm hammaddesi olan plastik geri dönüşüme uygun atıkların karıştırılmaması da çok önemlidir. Polietilen hammaddesinden boru, mutfak eşyası, oyun parkları, kablo, çeşitli gıda ve deterjan ambalajları, streç filmler, sera örtüleri, torbalar, protezler üretiliyor" dedi.Eroğlu şöyle devam etti: "Üretimin yüzde 50'sinden fazlası ihraç ediliyor. Evlerimizden yılda toplam 32 milyon çöp çıkıyor. Yapılan çalışmalar, 32 milyon tonluk çöpte sadece yüzde 8'lik plastik ürünlerin olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla teorik olarak Türkiye'nin tüm çöpü geri dönüştürülse bile firesiz 2.5 milyon ton, fireyi düştüğünüzde 1.7 milyon ton plastik atık elde edilebiliyor. Türkiye'nin, üretim için her halükârda polietilen gibi temiz geri dönüştürülmüş atık hammadde ithalatı yapması gerekiyor" diye konuştu.Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok. Plastik sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. 'Üret, sat, tüket, çöpe at' yerine, 'Üret, sat, tüket, geri dönüştür, tekrar üret' anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak" dedi. Eroğlu şöyle devam etti: "Türkiye plastik sektörümüz 35 milyar dolar lık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ile ülke ekonomimize büyük oranda katkı sunuyor. Plastik sanayimizin en önemli alt sektörlerinden birini sektörün üretiminden yüzde 40, ihracatından ise yüzde 70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj sektörümüzün performans değerlendirmesine baktığımızda, ciddi bir üretim gerçekleştiğini görüyoruz."