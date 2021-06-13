İşsiz kalanı altı ay 9 TL’ye konuşturacak

Turkcell
'Tam Destek Programı'nı hayata geçirdi. Çeşitli nedenlerle işsiz kalan ya da gelir kaybı yaşayan Turkcell müşterileri kendileri için oluşturulan özel tarifeden yararlanabilecek. 1.000 dakika, 250 SMS ile 7GB internet paketinden yararlanmak için e-devlet'ten alınacak iş durumu belgesiyle başvurmak yeterli olacak.
Yeni tarife ilk 6 ay boyunca 9 TL, ikinci 6 ayda ise 39 TL olarak ücretlendirilecek. Faturasız hat kullanıcıları için planlanan paket fiyatı ise 9 TL olacak ve paket 6 ay boyunca ayda 1 kez alınabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olarak onlara destek olacağız" dedi.