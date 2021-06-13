Sadece 50 taneyle başladı: Şimdi paraya para demiyor





"KAZI ÜRETMEK KOLAY MALİYETİ DÜŞÜK"



Kaz üretimi yapmanın diğer hayvanlara göre daha kolay ve ucuz olduğunu anlatan Yurdakul, "Bizim bu işe girmemizdeki sebep bütün hayvanları denedik, keçisinden koyununa ve danasına kadar. Yem maliyetlerinden bıktık, yapamadık ve maliyetlerine gücümüz yetmedi. En son pes ettiğimizde bakıcılarla uğraşmak çok zor oluyordu. Bakıcılara beş ile altı bin TL maaş veriyorduk beğenmiyorlardı. En son kızarak bütün hayvanlarımı sattım. Artık hayvan işini bırakacağım dedim. Ancak Belediye Başkanı Mustafa Çoban, 'Mast diye bir kaz ırkı var' dedi. 'Bakıma gerek yok ve yem az' dedi, denememi istedi. O gün akşama kadar araştırdım. Çok da bilgim yoktu ve daha önce yetiştirmemiştim. Buldum ve özel bir ırk olduğunu öğrendim. Orijinal ırk olarak 50 adet Mast aldım geldim. Kendimi görmek için 50 adetle başlamak istedim. 50 tane kazdan 900 kadar yumurta aldım ve bunun 800 tanesini çıkartmayı başardım. 500 tanesini kendime ayırdım. Geri kalan 300'ünü ise eşe dosta dağıttım. Halen daha yumurtlamaya devam ediyor ve ben bu kadar işin büyüyeceğini, bu kadar yüksek gücün olacağını bilmiyordum" dedi.