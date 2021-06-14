“Devlet korumasından yararlanan gençlerimize çok yönlü destek sağlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, devlet koruması altında yetişen gençlere daha sonrasında da çok yönlü destek sunduklarını, bu kapsamda 55 bin 205 genci kamuda istihdam ettiklerini açıkladı. Koruma altındaki gençlerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışabilmesi için yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Artık kamu kurum ve kuruluşlarına mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atamaları gerçekleştiriliyor. Gençlerimiz daha nitelikli ve kendilerine uygun görevleri layıkıyla yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlerin aynı zamanda özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için her türlü desteği sunduklarının altını çizen Bakan Yanık, Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile 5 bin 964 gencin istihdam edildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, çeşitli nedenlerle sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler için İş Hayatına Uyum Seminerleri düzenlediklerini belirterek, "İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerimize hak ve sorumluluklarını anlatarak, iş hayatına bilinçli bir şekilde başlamalarını hedefliyoruz" dedi.

KARİYER PLANLAMALARINA ORTAK OLUNUYOR

Bakan Yanık, koruma altındaki çocukların kariyer planlamalarına da ortak olduklarını ifade etti. Yanık, henüz kurum bakımı devam ederken yaşam becerileri ile çalışma hayatı ve hukuk konularında eğitimler verdiklerini belirtti. Diğer yandan İŞKUR aracılığıyla meslek danışmanlığı eğitimi verildiğinden bahseden Bakan Yanık şunları kaydetti:

"Koruma ve bakım altında bulunan 13-15 ve 16-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın daha iyi bir gelecek kurması için bu tür eğitimler veriyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlenen çalışmalar ile bin 650 çocuğumuz kariyer planlamasını gerçekleştirdi. Buna ek olarak mesleki ilgi, beceri ve yeteneklerinin desteklenip geliştirilmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız beceri ve yeteneklerine göre mesleki kurslara yönlendiriliyor."

"GENÇLERİMİZİ KURUM SONRASINDA DA YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlere destek olmak için ayrıca kurum bakımından ayrılanlara 'Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik' desteğinin olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Meslek elemanlarımız gençlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü için onlarla irtibatı sürdürüyor. Barınma desteği ve sosyal ekonomik destek kapsamında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizi kurum sonrasında da yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanındayız" ifadelerine yer verdi.

