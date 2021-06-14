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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Kanal İstanbul için yapılacak ilk köprünün detayları belli oldu

Kanal İstanbul için yapılacak ilk köprünün detayları belli oldu
İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den 'ne uzanacak şekilde tasarlanan Kanal İstanbul güzergâhında yapılacak ilk köprünün detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, köprünün temelinin, haziranın son haftasında, Başkan ile Ulaştırma Bakanı 'nun katılacağı törenle atılması bekleniyor. Bu doğrultuda, Başakşehir - Bahçeşehir - Nakkaş Kesim-08 kapsamında, geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü imalatı yapılacak. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak.
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Kanal İstanbul için yapılacak ilk köprünün detayları belli oldu
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