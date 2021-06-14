Kanal İstanbul için yapılacak ilk köprünün detayları belli oldu

İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi
'ne uzanacak şekilde tasarlanan Kanal İstanbul güzergâhında yapılacak ilk köprünün detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, köprünün temelinin, haziranın son haftasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
'nun katılacağı törenle atılması bekleniyor. Bu doğrultuda, Kuzey Marmara Otoyolu
Başakşehir - Bahçeşehir - Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere
geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü imalatı yapılacak. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak.