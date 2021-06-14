Koza Holding 2 ton altını 6 yılda çıkaracak





BERGAMA'DA ZEYTİN ÜRETİYORUZ

Madeni üretip bölgeyi eski haline getirdiklerini söyleyen Gülal, "Bunun örneği Bergama tesislerimizde var. Orada altın üretilen ve siyanür kullanılan alanı eski haline getirdik. Bölgede zeytin üretiyoruz, onu da pazarlıyoruz. Ben de gönül rahatlığıyla yiyorum. Yeraltındaki her bir değer bu ülke için kıymetli, çıkarmamız lazım" diye konuştu.