Kuyumculardan önemli uyarılar

Yeni kuyumculuk yönetmeliği ve güncel altın piyasasında tüketicileri bilgilendirme içib bir basın açıklaması düzenleyen Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, vatandaşların şikayetleri sebebiyle bu açıklamayı gerçekleştirdiği ifade ederek , yeni kuyumculuk yönetmeliği ve şartlar hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

ŞİKAYETLERİN ARTMASI SEBEBİYLE

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç ve yönetimi yeni kuyumculuk yönetmeliği ve güncel altın piyasasında tüketicileri bilgilendirme hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Koç açıklamasında , "Göreve geldiğimiz 2013 yılından buyana altın gibi değerli madenin ticaretine uygun davranışların olması ve yasal boşlukların giderilmesi için sorumlu sivil toplum yönetimi bilinciyle çalışmaya devamla başta tüketiciyi ve mesleği rahatsız edici, kuyumculuk ticaret ahlakına yakışmayan davranışla şikayetlerin artması sebebiyle halkımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur"

FİYAT EKRANI BULUNMALIDIR

Her iş yerinde etiketlendirme kanunu gereği tüketicinin rahatlıkla görebileceği şekilde bilgilendirmek için verilen fiyat ekranının bulunması zorunludur, tüketicilerin fiyat ekranı olmayan veya ekranı kapalı olan işyerlerini uyarmalarını, akabinde derneğimize veya Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmelerini, tezgahta tüketiciye sunulan takıların ayarının sorulması ve alınan ürünün ayarının muhakkak garanti kartına yazdırmaları gerekir.

TÜKETİCİYİ RAHATSIZ EDENLER BİLDİRİLMELİ

Kuyumculuk mesleğine yakışmayan, tüketiciyi (özellikle bayanlar ve aileleri) rahatsız edici şekilde sokaktan geçen vatandaşları maalesef çığırtkanlıkla rahatsız edenlerin polis, zabıta veya derneğimize şikayet edilmesini istiyoruz. Yaz takviminde güvenlik ve yasa gereği kuyumcuların kapanış saati 20.00'dir. saat 20.00 den sonra tüm kuyumcular kapalı olduğu için haksızca rekabetçi ve gerçekçi fiyata değil de istediği fiyata satmak isteyen açık kuyumculara itibar edilmemelidir.

POS TEFECİLİĞİ DEVLETİMİZLE PAYLAŞALIM

Şehrimizde son yıllarda büyük mağduriyetlere sebep olan, yasadışı pos tefeciliği vs. gibi, (gr.altın ve sarrafiyede taksit yasaktır.) kuyumculuğa yakışmayan ticareti tekrar benimseyenleri derneğimizle işbirliği yaparak devletimizle paylaşılmasını bekliyoruz.Maale sef Pandemi sürecinde düğün, nişanların yasaklanması ve kapanmalar sebebiyle kuyumcu esnafına ve halkımıza bir nebze yardımcı olmak için fiyat ekranımızda'ki fiyat aralıklarını daraltarak kampanyalı satış yaptığımızı, bu sebeple aşırı indiim talep edilmemesini rica ederiz,

KUYUMCU AÇMAK İÇİN 5 YIL SGK'LI ÇALIŞMA ŞARTI

Yeni çıkan yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2022 tarihine kadar mevcut her kuyumcu ustalık belgesi ibraz ederek Ticaret İl l müdürlüğünden kuyumculuk yetki belgesi alacak. yetki belgesi olmayanlar kuyumculuk mesleğini yapamayacak.Yeni kuyumcu açmak için kuyumcuda en az 5 yıl SGK'lı çalışma şartı getirildi . Yani her isteyen kuyumcu açamayacak.

KÜRESEL GÜCÜN OYUNUNA GELMEMELİYİZ

Son olarak, ahi evran ahlakı, dürüstlük ve birlik beraberlik büyük ecdadımızın bize bıraktığı en büyük sermayedir.bu emanetle hareket eden zarar etmez. ülkemiz için üretmeli, çok çalışmalıyız ama haksız rekabet ederek geçici olan, sadece kendileri için gizli emelleri olan küresel gücün oyununa gelmemeliyiz." sözleri ile açıklamasını tamamladı.