Metro hattı için önemli başlangıç

Temeli 3 yıl önce atılan Gebze OSB Darica Sahil Metro Hattı TBM Başlangıç Töreni, metro hattı inşaatının devam ettiği alanda gerçekleştirildi. Tünel açma makinesi teslim alma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve çok sayıda davetlinin katımıyla gerçekleştirildi.

TEMELİ 3 YIL ÖNCE ATILDI

2018 yılında temeli atılan Gebze Darıca metrosu inşaatının tünel basınçlı açma makinesi teslim alma töreni Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 2023 yılında açılması hedeflenen metro OSB, Mutlukent, Adliye Akse Sapağı Gebze Stadyum Gebze Kent Meydanı Fatih Devlet Hastanesi TCDD Gar Farabi Devlet Hastanesi Meydanı Darıca Cumhuriyet Meydanı Darıca Sahil duraklarından oluşuyor. Toplamda 11 duraktan oluşan metro hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, EZE İnşaat, Altyapı Yatırımları Egemen Müdürlüğü, Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. (TÜMAŞ) işbirliği ile yükseliyor.

"GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"

Metro inşaatının temelinin atıldığı günden bu yana 24 Bin metrenin 12 Bin metresi tamamlandı. İnşaatın şu anda bulunduğu noktadan merkeze doğru birinci tünel açma makine bugün, ikinci makine Ağustos ayı başında hareket edecek. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çok güzel işler yapıyoruz. Günde 55 Bin aracı trafikten çekme proje nedeni ile başta cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanlığına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"BU ŞEHİR YAPILANLARI HAK EDİYOR"

Büyükakın'ın ardından kürsüye gelen Vali Seddar Yavuz, "Türkiye'de en büyük değişim ulaşım alanında olmuştur. Bunu her gittiğimiz de memleketin ücra köşelerinde, yollardan hızlı trenlere kadar görebiliriz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı iletmek istiyorum. Kocaeli'de her gün 670 Bin kişi işe gidiyor. Sadece Kocaeli bölgesinde dış ticaretimizin Türkiye'deki ihracata oranı yüzde 19. Bu rakamlara baktığımızda bu şehre ne yapıyorsak bu şehir hak ediyor. Çünkü en fazla vergi veren 4. Şehir. Bunun için emek veren iş insanlarımızı ve işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"PROJELER YAPIYORUZ"

Bir metre ilerlemesi için 22 tonluk beton işi gerçekleşen çalışmayla ilgili konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin güçlü sanayisinin simgesi olmuş şehirlerimizden Kocaeli'de, ulaşım kalitesini daha da yukarılara taşıyacak. Bakanlığım ve şahsım adına tüm Kocaelili hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Her zaman vurguladığım gibi vatanımıza olan sevgimizi lafla değil işle çalışmayla projelerle ortaya koyuyoruz.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla 19 yıldır süregelen Ulaştırma ve Altyapı hamlemizi, güçlendirerek yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Tüm sektörlerle 2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladığımız projelerimizle, ülkemizi kara, hava, demir ve denizyollarında kat be kat ileriye taşıdık. Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık.

RAYLI SİSTEM HATLARI

Geldiğimiz noktada demirağlarla ördüğümüz Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan demir İpek Yolu'nu tamamladık. Ayrıca, Türkiye genelinde 12 ayrı şehrimizde toplam olarak 810 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bu hatların 312 kilometrelik bölümü, bakanlığımız tarafından yapıldığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra; Bakanlığımızca yapımı devam eden 11 ayrı projede, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşa ediliyor.

"ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF"

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızın istasyon sayısı 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandı. Ayrıca, sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz. Ulaşım hızı saatte 80 km olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız.

"2023'İN İLK ÇEYREĞİ"

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımız aynı zamanda, Gar İstasyonu'nda Marmaray'a bağlanacak. Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknoloji ile yerli ve millî teknoloji ile Türkiye'de üretiliyor. Bugün size müjdeli bir haber vermek istiyorum. Proje bedeli 2 Milyar 488 Milyon 489 Bin Lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimi de 2023 yılının sonunda hizmete almayı hedefliyoruz.

"ACİZLER PROJELERİMİZİ ELEŞTİRİYOR"

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızın hizmete girmesiyle 2023-2048 yılları arasındaki 25 yılda yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar Lira olacağını öngörüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin refahı, çocuklarımızın geleceği için çalışıp, fikir ve proje üretiyor olmaktan çok mutluyuz. Bugün bakıyoruz; bırakın proje yapmayı, taş taş üstüne koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor. Biz ise her gün yeni bir projeyi tamamlamanın, bir yenisine ise başlamanın heyecanıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Buraya, deyim yerindeyse, ayağımızın tozuyla geldik.

"KİRLİ ALGILAR YAPTILAR"

Kanal İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı.

"İKİNCİ TBM MAKİNASI"

Bugün itibarıyla metro hattımızın inşaatında yüzde 26 oranında ilerleme kaydettik. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızdaki bugünkü programımızda, Darıca Sahil İstasyonu'ndan Gebze Gar İstasyonu yönünde ilk TBM makinası ile kazıyı başlatacağız. Bu ilk makina, 3 bin 400 metre ilerleyerek Gebze Gar İstasyonu'na ulaşacak. İkinci TBM makinası da Ağustos başında kazıya başlayacak. Her iki makina, 2022 yılı ilk yarısı içinde kazılarını tamamlamış olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, raylı sistemleri, yapım, işletme, çevre hassasiyeti ve zaman tasarrufu bakımından 'kârlı sistem' olarak görüyoruz. Tüm demiryolu işletmelerimizi, önemli sanayi, ticaret, üretim ve lojistik merkezleri arasında yapıyoruz.

"SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bu şekilde aynı zamanda, bir ulaşım modumuz, diğer ulaşım sistemleri ile entegre, tamamlayıcı ve trafik yükünü hafifletici şekilde yapıyoruz. Hizmet siyaseti anlayışı ile çıktığımız bu yolda, azimle, kararlılıkla ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru, diğer ulaşım modlarında olduğu gibi ülkemizi demiryolu ağları ile örmeye devam edeceğiz. İnşallah metromuzun açılış programlarında da yine birlikte olmayı temenni ediyor, metromuzun inşasında emeği geçen tüm yönetici, mühendis, işçi ve teknisyen arkadaşlarıma şahsım ve Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.