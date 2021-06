Rekabet Kurulu devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, KT ROA Pte. Ltd'nin kontrolünün Kellogg Tolaram Noodles Singapore Pte. Ltd ile ana şirketleri tarafından devralınması işlemine izin verdi.

India Glycols Limited'in tek kontrolündeki IGL Green Chemicals Private Limited'in ortak kontrolünün, Clariant AG'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Clariant International AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Igenomix S.L.U.'nun tek kontrolündeki Novalbufera Business, S.L'nin ortak kontrolünün Universal Clinics S.L tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Bİ Strateji Yazılım Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

SYNNEX Corporation, SYNNEX Corporation'ın iştiraki olan Spire Sub I, Inc. ve Spire Sub II LLC ile Apollo Management, LP'nin kontrolünde olan Tiger Parent (AP) Corporation'ın birleşmesi işlemi uygun görüldü.

Doğan Ailesi ve Turkcommerce B.V'nin ortak kontrolünde olan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER'e devredilmesi işlemine onay verildi.

Atademir Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Yıldız Holding AŞ, Bülend Örgen ve Ayşe Örgen'in paylarının devralınması yoluyla Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.