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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:51

33 yaşında

DHA
Roketsan 33 yaşında

 kuruluşunun 33'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 14 Haziran 1988 tarihinde kurulan, Türkiye'de roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde lider konumda olan , 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Savunma sanayisi şirketi Roketsan, son yıllarda geliştirdiği yerli füzeler ile dikkat çekti. Şirket, 33'üncü yıl dönümünü Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı. Paylaşımda, "Tam 33 yıl önce başladı aziz milletimizin ay-yıldızını en yükseklere taşıma sevdamız. İlk günkü tutku ve heyecanla her zamankinden daha güçlüyüz" ifadesi yer aldı.

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Roketsan 33 yaşında
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