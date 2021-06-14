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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Sırada ve var

Sırada Almanya ve Fransa var
FORD Trucks, dünya çapında büyümesine , İspanya, İtalya ve Belçika'da arka arkaya gerçekleştirdiği açılışların ardından ile devam ediyor. Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir'de sıfırdan geliştirdiği ürün ve yenilikçi teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun talep gören Ford Trucks, Batı Avrupa'da stratejik öneme sahip Lüksemburg pazarına yeni distribütörü GTTS iş birliği ile giriş yaptı. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Pandemiyle birlikte yükselen e-ticaret trendi, tüm dünyada lojistik ve nakliye ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel olarak, global çapta özellikle kamyon, çekici talebinde artış devam ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 2021'e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz" dedi.
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Sırada Almanya ve Fransa var
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