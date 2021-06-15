Giriş Tarihi: 15.6.2021

18 yılda 35 milyar TL’lik yatırım Betül ALAKENT

Afyonkarahisar’a 18 yılda 35 milyar TL’lik yatırım yapıldığı bilgisini veren Milletvekili Eroğlu, “Gelecek yıl da TEKNOFEST’i getirmek istiyoruz. Bu etkinlik Afyonkarahisar’a yakışır” dedi