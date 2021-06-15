Afyonkarahisar Türkiye’nin buluşma noktası

SABAH Gazetesi
, Türkiye
'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği "İl Buluşmaları" etkinliğine yeniden start verdi. Etkinliğin ilk durağı ise Ege Bölgesi
'nin tarım, ticaret, sanayi ve turizm şehri Afyonkarahisar
oldu. SABAH
'ın dev yazar kadrosu, tarihten bugüne çok önemli bir kavşak noktasında yer alan Afyonkarahisar'ın ekonomik ve sosyokültürel haritasını masaya yatırdı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek
'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte SABAH yazarları, milletvekilleri, belediye başkanı, STK başkanları ve şehrin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Afyonkarahisar'a 10 ay önce atanan Vali Çiçek, şehirde kısa hayata geçirdikleri çalışmaları ve yeni projelerini paylaştı.
İŞSİZLİĞİN EN AZ OLDUĞU 5 İLDEN
Afyonkarahisar'da yedisi ilçelerde olmak üzere toplam dokuz adet organize sanayi bölgesinin (OSB) bulunduğunu belirten Vali Çiçek, şehrin işsizliğin en az olduğu 5 ilden biri arasında yer aldığına dikkat çekti. Vali Çiçek, "İlimiz yerli yatırımcılar için tam anlamıyla bir cazibe merkezi. Yabancı yatırımcıların da yavaş yavaş ilgisini çekiyor" diye konuştu. Şehrin mermerleriyle ünlü olduğunu hatırlatan Vali Çiçek, şunları anlattı: "Özellikle doğal taş konusunda şehrimiz yabancı yatırımcı için bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Afyonkarahisar merkez
OSB'nin dolu olması nedeniyle yönetimini Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
'nın (ATSO) yapacağı Afyonkarahisar Merkez ikinci OSB'nin faaliyete geçmesinden sonra yabancı yatırımcı ilgisinin artacağı öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi öngörülen ikinci OSB, 6'ncı bölge yatırım teşvik sisteminde bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye'nin batısında bu imkândan yararlanan tek bölge."
MERMERİN BAŞKENTİ
Afyonkarahisar'ın önemli bir ticaret şehri olduğunu belirten Vali Çiçek, "Sektör çeşitliliği bakımından birçok zenginliğe sahip olan ilimizde şekerleme, sucuk, pastırma, kiraz, vişne ve patates başta olmak üzere gıda ürünleri, doğaltaş, hayvancılık, toprak sanayi (tuğla), konveyör bant, termal turizm ve seracılık önde gelen sektörler" dedi. Afyonkarahisar'ın mermerin başkenti olduğunu belirten Çiçek, "3 bin yıldır mermercilik yapılan ilimizde 2020 yılında 139 ülkeye mermer ihraç edildi. Afyonkarahisar Türkiye'nin doğaltaş toplam ihracatında yüzde 11.54'lük paya sahip durum. Türkiye'nin 2020 yılı doğaltaş ihracatı 1 milyar 736 milyon 683 bin dolar
, Afyonkarahisar'ın 2020 yılı doğaltaş ihracatı ise 200 milyon 482 bin doları buldu" şeklinde konuştu.
YUMURTA BORSASI
Afyonkarahisar'ın ekonomisine soluk veren bir diğer alanın yumurtacılık olduğuna dikkat çeken Çiçek, "Yumurta üretiminde merkez konumda olan ilimiz, sektörün borsası durumunda. Irak hükümetinin yumurta ithalatına yasak getirmesi sebebiyle ihracatta düşüş yaşansa da 2020 yılında 26 milyon dolar ile ilimizde mermerden sonra en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör yumurtacılık sektörü oldu" ifadelerini kullandı. Tarım ve hayvancılıkta da Afyon'un önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Çiçek, şöyle devam etti: "İlimiz 2020 yılında 442 bin 181 büyük baş hayvan sayısı ile Türkiye'de 9'uncu sırada yer alıyor. 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvan sayısıyla da 14'üncü sırada bulunuyor. Ayrıca arıcılık ve tavukçulukta öncü iller arasında bulunuyor. Tarımsal üretim olan kiraz, vişne, salatalık, domates, patates ve haşhaş üretiminde Türkiye'de stratejik bir konumda. Termal kaynaklı topraksız seracılıkta da ülkemizde öncü konumundayız. Bu bakımdan ilimiz jeotermal sera domates üretiminde Türkiye'de birinci sırada."
YATAK KAPASİTESİ İKİYE KATLANACAK
AFYONKARAHISAR'IN termal turizmde de lider konumda yer aldığına dikkat çeken Vali Çiçek, ilde 27 bin 180 yatak kapasitesinin bulunduğunu kaydetti. Vali Çiçek, "İl genelinde devam eden termal tesis yatırımlarıyla yatak kapasitemiz yaklaşık 35 bini bulacak. Kalkınma planlarında ilimiz adına öngörülen yatak kapasitesi ise 75 bin. Bu demek oluyor ki biz henüz yolun yarısındayız" dedi. İlde 28 adet projenin yapımının devam ettiğini anlatan Vali Çiçek, proje bedelinin ise yaklaşık olarak 51 milyon TL'yi bulduğunu kaydetti. Vali Çiçek, "2020 yılında yaklaşık 3.5 milyon TL spor yatırımı yapıldı. Akarçay Kano Merkezi ve Sultandağı Kamp Merkezi Afyonkarahisar'ın spor turizminde eylem çeşitliliğini artıracak önemli projeler arasında yer alıyor" diye konuştu. 2020'de 648 bin 789'u yerli 10 bin 773'ü yabancı olmak üzere toplam 659 bin 562 turistin geldiğini aktaran Vali Çiçek, "Pandemi öncesi 2019 yılında ki turist sayısı ise yerli ve yabancı toplam 1 milyonu geçti" şeklinde konuştu.
100'ÜNCÜ YIL TEKNOFEST'LE TAÇLANSIN
AFYONKARAHISAR'IN bilinenden de çok daha büyük bir şehir olduğunu belirten Vali Çiçek, "Termalleriyle turizmde, mermeriyle sanayide, jeotermal seralarıyla tarımda, gıdada, kara ve demiryolunda bir kavşak noktası olmasının etkisiyle ticarette çok kritik bir noktada yer alan Afyonkarahisar, ülkemize çok büyük bir katma değer sağlıyor" dedi. Geçmişten beri büyük önem taşıyan ticaretin can damarı olan yolların, Afyonkarahisar'da kesiştiğine dikkat çeken Vali Çiçek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'den Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruzu başlattığı, topla tüfekle imkânsızlıklar içinde kazanılan, milli mücadelenin simgelerinden biri olan Afyonkarahisar, 2022'de Büyük Taarruz Zaferi'nin 100'üncü yılını kutlayacak. Biz de 100'ncü yıl kutlamasını TEKNOFEST ile taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'ın yerel yöneticileri, kentin ticaret ve sanayi dünyasının temsilcileri, kentteki eğitim kadrosu ve öğrencilerin TEKNOFEST' in değerini bilen çok sayıda bireyden oluştuğuna dikkat çeken Vali Çiçek, şehrin lojistik konumu itibariyle de bu etkinliğin 40 milyon kişiye hitap edeceğine dikkat çekti.
SAĞLIK ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULUYOR
AFYONKARAHISAR'DA termal ile sağlığı birleştirecek Sağlık Endüstri Bölgesi kurulacağını anlatan Vali Çiçek, şöyle devam etti: "Sağlık Endüstri Bölgesi'nde sağlık sarf malzemeleri (SPA, Wellness, Kozmetik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.), kaplıca kür merkezi, sağlık elemanları eğitimi için eğitim tesisi, SPA-wellness merkezi, güzellik merkezi, aromaterapi merkezi, kültür-sanat merkezi, mesleki rehabilitasyon merkezi, iş-uğraşı ve ergoterapi merkezi, parklar ve yürüme alanları, hobi bahçeleri bulunacak. Yapılacak olan Sağlık Endüstri Bölgesi sektör anlamında Türkiye'de ilk olacak." Afyonkarahisar'ın, termal, kongre ve sağlık turizminin merkezi olmasının yanında spor turizminin de merkezi olma yolunda ilerlediğini anlatan Vali Çiçek, "Yurtiçi ve yurtdışından futbol takımları kamp programları için hem otellerimizden hem de spor kompleksimizden faydalanıyorlar. Ayrıca, 2018 ve 2019 yılı Eylül aylarında Dünya Motokros Şampiyonası ilimizde düzenlenmiş olup, 67 canlı yayınla yaklaşık 180 ülkeye ulaştığı tahmin ediliyor" dedi.
YAVUZ DONAT
Mutlu Şehir
Afyon
... Batı Anadolu'ya açılan kapı... Mutluluk endeksinin en yüksek olduğu iki şehirden biri.
Toprak ana... Tam bir çiçek bahçesi.
Koyunlar... Kuzular... Ovada, çoban kaval çalıyor... Türkü tutturuyor:
"Afyon'un ortasında kalesi, Üzerinde vardır Kızlar Kulesi, Zümrüt gibi yeşillenmiş ovası."
İnsanlar... Herkes işinde gücünde...
Defalarca geldik ve gezdik... Afyon her geçen gün kendisini güncelliyor...
Mustafa Kemal Paşa'
nın, "Büyük Taarruzu
" başlattığı, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir"
emrini verdiği
Afyon, şimdi "Ekonomik kalkınma savaşında." Tarım
... Hayvancılık...
Mermer
... Sucuk... Termal turizmi
...
Kovid-19'a rağmen Afyon hareketli.
Binlerce yıllık bir şehir
...
Uygarlıklar beşiği... Frig Vadisi'
nde yüzlerce mağara... Afyon'da, yeni bir şehir daha doğuyor... Milat öncesinden kalma...
Ayazini.
Kovid-19 sonrası... Afyon ekonomisinin, "Kendisini katlayacağı
" kesin.
EKREM KIZILTAŞ
Büyük bir aile
Sabah Kent Buluşmaları'nın salgın sonrası ilk programını yaptığımız Afyonkarahisar'la ilgili söylenebilecek çok şey var. Mermercilik, termal tesisler, gıda ve hayvancılık gibi konularda başa güreşen şehir, büyük bir aile gibi adeta. Bu, ilde aile yapısının güçlü olması ile ilgili belki de.
Herkesin kendi işine odaklandığı ve gerektiğinde üzerine düşen başka işleri de yaptığı Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek arasında dikkat çekici bir iş birliği var. Şehrin milletvekilleri, kamu yöneticileri ve sivil toplum örgütleri yanında Eski Bakan Veysel Eroğlu da hep yanlarında. Afyonkarahisar'da, mevcut sektörler geliştirilirken yenileri de oluşturuluyor. İşsizliğin en az olduğu yerlerden birisi olması da bundan.
Değerlerine sahip çıkan ve gelişmeye de açık olan Afyonkarahisar, başta spor ve tarih turizmi olmak üzere gündemde daha fazla yer alacağa benziyor...
HÜLYA GÜLER
Kadın girişimcilerle marka şehir arayışı
Her arayan bulamaz, bulanlar ancak arayanlardır...Afyonkarahisar'daki Mevlevihane'nin hemen girişinde sizi karşılayan bu sözün elbette çok derin anlamları var.
Ancak konumuz Afyonkarahisar'ın marka şehir olma arayışı. 8 bin yıllık yemek kültürünü dünyaya daha fazla tanıtmak için Gaziantep ve Hatay'dan sonra Unesco'nun belirlediği gastronomi kentleri arasında yer almayı başaran Afyonkarahisar'ın şimdiki hedefi Türkiye ekonomisine ve özellikle ihracatına daha fazla katkı sağlamak. Bunun için özel sektör, yerel yönetim ve kamunun hep birlikte elini taşın altına koydukları Afyonkarahisar, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile mermerin ve termal turizmin başkenti.
Bu avantajları daha fazla değerlendirmenin yolunu arayan kentte,Valiliğin de katkılarıyla hayata geçirilen kooperatifler özellikle kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor.
OSMAN ALTINIŞIK
Gizemli şehir Afyon...
Afyonkarahisar'a gelmek için çok nedeniniz var. Gittik, gördük ve yaşadık... Afyonkarahisarı mermeri, kaplıcaları ve sucuğu ile tanıdık. Hani yolculuklarımızda belirli süre ile mola verdiğimiz kent... Gelip geçtiğimiz ama içindeki yaşanmışlıkları göremediğimiz bir durak. Zaferler şehri Afyonkarahisar'da keşfedilmeyi bekleyen tarihi, kültürü, sanatı, sporu, gastronomisi, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile turizm çeşitliliği sizi kendinisine çekiyor. Türkiye'de işsizliğin en az olduğu beş ilden biri... En mutlu kentler sıralamasında 2. Tarihi ruhunuza kadar hissedeceğiniz kentin kaderinin nasıl değiştiğine tanıklık ettik...
Yeşil alanı en fazla artan kent...
Mutlu insanların şehrinde, kendinize ayıracağınız süre kadar mutluluk size ödül. Kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız Afyonkarahisar hemen yanı başınızda.